Taric 2026 approvata dal Consiglio, con il voto contrario dell'opposizione

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In occasione dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Porano tenutasi, come annunciato, giovedì 30 luglio prima della pausa agostana, l'Assemblea ha preso atto del Piano economico finanziario 2026/2029 per la gestione dei rifiuti e approvato, con il voto contrario del gruppo di minoranza, le tariffe Taric 2026.



"Come ormai ampiamente noto - ha sottolineato il sindaco, Marco Conticelli - il Consiglio Comunale prende atto del Pef che, con il Metodo introdotto da Arera dal 2018, viene deciso in altre sedi e l’unico intervento discrezionale del Consiglio è quello di determinare l’articolazione tariffaria per le famiglie e per le attività commerciali, su un valore complessivo fissato da altri e che quest’anno, per il nostro Comune, ammonta a 457.000 euro, con un aumento del 3,94% rispetto al 2025".



Nella stessa seduta è stato approvato anche lo schema di convenzione con i Comuni di Tuoro sul Trasimeno, Giano dell’Umbria e Montone relativo al servizio di Segreteria Comunale che decorrerà da martedì 1° settembre. Gli altri punti approvati dal Consiglio riguardano l’adesione del Comune di Porano alla definizione agevolata dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito della variazione di assestamento, che comprende anche il finanziamento di 10.000 euro della Regione Umbria per le iniziative legate alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.



Approvata, inoltre, anche la modifica del Piano triennale delle opere pubbliche con l’inserimento del finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente di un milione di euro per il secondo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza del Fosso del Forcone. L'assemblea si è conclusa con l’interrogazione del Gruppo "Uniti per Porano" in merito alla gestione degli impianti sportivi di Via del Corniolo.