"Quibus, nei primi sette mesi del 2026 passeggeri raddoppiati rispetto allo scorso anno"

politica

"I numeri dell’attività del Quibus evidenziano un importante e crescente utilizzo del servizio di trasporto a chiamata sul territorio di Orvieto e raccontano una realtà diametralmente opposta". Lo afferma l’assessore ai Trasporti del Comune di Orvieto, Gianluca Luciani, che fa il punto sul servizio di trasporto a chiamata attivo dal 10 giugno 2024, in risposta a quanto sollevato dal segretario generale di Filt Cgil Umbria, Ciro Zeno.

"Le statistiche ufficiali del Quibus fino al 30 luglio che abbiamo avuto da BusItalia – afferma Luciani – mostrano infatti che nei primi sette mesi del 2026 i passeggeri sono praticamente raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2025: da 1.695 a 3.390 utenti trasportati, con un incremento del 100%, mentre la media giornaliera è passata da circa 9 a 20 passeggeri. Già dallo scorso anno, visto la crescente richiesta, nel periodo da giugno a settembre, era stato aggiunto un secondo mezzo per il Quibus attivo la mattina dal lunedi al sabato.

Numeri che testimoniano un servizio utilizzato e apprezzato e che è stato voluto da questa amministrazione per assicurare, in particolare alle frazioni, collegamenti diretti e veloci con i servizi essenziali e i principali luoghi della città. Come in ogni ambito questo non significa che il servizio non possa essere migliorato e l'amministrazione comunale è sempre disponibile ad ascoltare cittadini, lavoratori e organizzazioni sindacali per renderlo ancora più efficiente e vicino alle esigenze della comunità.

Pubblicità

Proprio in questi giorni stiamo lavorando a una riorganizzazione e una implementazione delle corse del trasporto pubblico locale per venire incontro alle richieste dei cittadini. Ma il confronto deve essere serio e costruttivo, deve partire dai fatti e non da attacchi scomposti e rappresentazioni allarmistiche che non trovano evidentemente riscontri e che sembrano avere obiettivi di altri natura. Questa amministrazione è impegnata quotidianamente nel garantire servizi per migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini e su questo campo continueremo a lavorare e misurarci con responsabilità".