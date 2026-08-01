Il Comune di Allerona aderisce alla Comunità Energetica "CER Paglia"

politica

Il Consiglio Comunale di Allerona ha approvato l'adesione alla comunità energetica locale "CER Paglia", segnando un momento di forte unione politica e un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e il risparmio in bolletta. La votazione si è conclusa con il voto favorevole all'unanimità, dimostrando il valore e l'importanza condivisa di questo documento che riguarda i temi del futuro e dell'ambiente. L'atto, che adesso passera al’ approvazione della Corte dei Conti, dà il via ufficiale al percorso per la produzione e la condivisione di energia pulita sul territorio.

"L'ingresso nella comunità energetica - afferma l'assessore all'Ambiente, David Governatorini, che ha guidato in prima persona questo percorso - potrà portare benefici concreti in termini di:

- risparmio economico: riduzione dei costi energetici per le strutture comunali e per i cittadini e le imprese aderenti oltre ad incentivi economici;

- tutela ambientale: taglio netto delle emissioni di anidride carbonica grazie all'uso di fonti rinnovabili;

- valore sociale: gli incentivi pubblici sull'energia condivisa potranno essere in parte utilizzabili anche per sostenere progetti sociali ed ambientali nel nostro territorio;

- possibilità di accedere a bandi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per realizzare nuovi impianti fotovoltaici, sia per i Comuni che per cittadini ed aziende".

"Il voto unanime di oggi - dichiara il sindaco di Allerona, Luca Cupello - dimostra la maturità e la responsabilità di tutta l'aula di fronte alle grandi sfide della transizione ecologica. Con l'adesione alla Comunità Energetica Locale 'CER Paglia' non facciamo solo una scelta a tutela dell'ambiente, ma diamo una risposta immediata e strutturale alle difficoltà economiche di famiglie e imprese. È un progetto che mette al centro il bene comune, dove l'energia pulita diventa un diritto condiviso e accessibile, capace di generare risparmi reali e di rendere il nostro territorio più moderno, unito e indipendente dal punto di vista energetico.

La CER Paglia, che condivide principi di sostenibilità ambientale, cooperazione, solidarietà energetica e sviluppo del territorio, fa riferimento ed opera sulla cabina primaria di Orvieto che comprende, oltre ad Allerona, anche territori che ricadono nei comuni di Porano, Orvieto, Castel Viscardo e porzioni nei comuni di Castel Giorgio, Ficulle, Bolsena, Bagnoregio, Lubriano e San Venanzo.



Invitiamo quindi le Amministrazioni, le imprese ed i cittadini del territorio che avessero l’intenzione e l’interesse, ad aderire alla stessa CER Paglia, nell’ambito di un unico piano comunitario, che darebbe maggiore forza e valore al progetto evitando una frammentazione che andrebbe contro i principi delle CER che invece mirano ad unire. La bellezza delle comunità energetiche risiede nella loro capacità di trasformare un bisogno primario, l'energia, in un'opportunità per costruire comunità più forti, più verdi e più unite".



