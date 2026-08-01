"Ecco gli interventi negli asili nido per far fronte all'ondata di caldo"

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Nella seduta di giovedì 30 luglio il Consiglio Comunale ha discusso l'annunciata interrogazione presentata dal gruppo consiliare Pd in merito all’emergenza caldo negli asili nido e nelle scuole d’infanzia.

"Vorrei innanzitutto sottolineare, anche perché ci sono stati dei fraintendimenti - ha risposto l'assessore all'Istruzione, Alda Coppola - la decisione presa quest’anno dall'Amministrazione Comunale di prolungare l'apertura degli asili nido per tutto il mese di luglio, una scelta che è stata molto apprezzata dai genitori. Ho letto infatti commenti sul fatto che a luglio gli asili sono sempre stati aperti con i campi estivi. Certo, ma qui si parla del servizio di asilo nido garantito alle famiglie fino al 31 luglio che è diverso dai campi estivi che ci saranno successivamente nel mese di agosto.

Proprio con l'intenzione di mantenere aperti gli asili per un periodo più lungo, lo scorso 16 aprile c'è stato un primo confronto con gli uffici tecnici per individuare una serie di interventi finalizzati a mitigare le conseguenze delle temperature eccezionalmente elevate. Naturalmente non è semplice realizzare interventi di questo tipo, perché ci sono vincoli legati agli edifici, agli impianti e a tutta una serie di aspetti tecnici che non possono essere risolti in tempi brevi. Per questo sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi. Sono andata personalmente, insieme ai tecnici comunali, la mattina del 6 luglio, ai nidi Pane e Cioccolata e Girotondo, che sono le due strutture maggiormente esposte al sole e quindi più soggette al caldo.

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Per quanto riguarda Bardano, la struttura è già dotata di impianti di climatizzazione conformi. L'asilo di Orvieto centro, invece, si trova in una posizione circondata dal verde che rende la situazione meno critica mentre nel nuovo asili nido di Sferracavallo è stato predisposto l'impianto di climatizzazione. Nei due nidi che presentavano le maggiori difficoltà abbiamo quindi individuato la soluzione più rapida, cioè l'acquisto di apparecchi portatili. Ne sono stati acquistati sei: quattro per Pane e Cioccolata e due per Girotondo.

A Pane e Cioccolata la necessità riguardava praticamente tutti gli spazi destinati ai bambini. Questi apparecchi possono essere utilizzati in modalità di raffrescamento quando i bambini non sono presenti, mentre durante la loro permanenza vengono utilizzati esclusivamente come deumidificatori. Ci è stato infatti spiegato che l'utilizzo dell'aria condizionata diretta potrebbe creare problemi di salute ad alcuni bambini particolarmente sensibili. Questa soluzione ha comunque migliorato sensibilmente la situazione, come ci hanno confermato anche le educatrici.

Per il Girotondo sono stati acquistati soltanto due apparecchi perché sono stati individuati due ambienti prioritari. Nel frattempo stiamo già lavorando a interventi di manutenzione per migliorare complessivamente le condizioni degli spazi destinati ai bambini a partire dall'installazione di serrande oscuranti. Successivamente valuteremo anche l'installazione di tendaggi come richiesto dalle insegnanti. Per quanto riguarda il sistema integrato 0-6 anni, da diversi mesi era stato avviato un primo tavolo di lavoro che ha coinvolto tutti i soggetti interessati: le scuole, la Usl, i nidi e tutte le realtà coinvolte nel percorso educativo. Questo tavolo ha consentito di evidenziare sia le criticità sia gli aspetti positivi del sistema.

Circa un mese e mezzo fa abbiamo poi partecipato a un incontro al Digipass, alla presenza della Regione, dei sindaci della Zona Sociale e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche. In quella sede gli uffici comunali hanno presentato il documento elaborato dall'amministrazione, nel quale sono state individuate criticità e punti di forza. Devo dire che gli aspetti positivi sono numerosi e rappresentano una buona base per proseguire il lavoro sul sistema integrato 0-6 anni. È stata inoltre fatta una scelta precisa: coinvolgere, oltre ai sindaci, anche i nidi, le scuole e tutte le associazioni interessate, proprio per costruire una rete stabile e operativa che possa affrontare concretamente le criticità emerse.

Insieme alla dirigente ci siamo recati anche in Regione per incontrare l'assessore Barcaioli. In questo momento ci è stato risposto che non sono previsti finanziamenti specifici per gli interventi richiesti sugli asili nido. Tuttavia sono previsti ulteriori incontri in Regione e ci è stato assicurato che, non appena ci saranno novità o opportunità di finanziamento, il Comune sarà informato".

Nella replica il consigliere Federico Giovannini si è detto "soddisfatto" della risposta. "Prendo atto degli interventi già realizzati e dell'acquisto dei climatizzatori portatili – ha detto - ma auspico che questa sia davvero soltanto una fase transitoria. Le temperature estive degli ultimi anni dimostrano che non possiamo più considerare queste situazioni come eccezionali. Ritengo quindi fondamentale programmare investimenti strutturali sugli edifici scolastici, sia nell'interesse dei bambini sia del personale che vi lavora quotidianamente. Seguirò con attenzione gli sviluppi di questo tema, anche rispetto alle opportunità di finanziamento che potranno presentarsi".