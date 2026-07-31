Turismo: +4,4% gli arrivi e +8,8% le presenze. "L'attenzione è adesso tutta sui mesi estivi"

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Buone notizie per Todi dalle analisi dei flussi turistici a cura della Regione Umbria al 30 giugno 2026. Nel primo semestre la città di Jacopone ha visto crescere gli arrivi del +4,1%, le presenze dell'8,8% e la permanenza del 4,4%, aumenti al quale ha dato un contributo consistente la componente italiana. Dati che trovano riscontro anche a livello di comprensorio tuderte, che comprende anche i vicini comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana e Monte Castello di Vibio. Nel complesso, in termini numerici, si parla di quasi 51.000 arrivi e di oltre 127.000 presenze.

"Un primo elemento di valutazione - tiene a sottolineare Claudio Ranchicchio, vicesindaco con delega al Turismo - è che il progresso risulta superiore alla media regionale, pari allo +0,7% negli arrivi e al +2,5% nelle presenze, con l'Umbria tutta che continua a beneficiare delle strategie di promozione e valorizzazione messe in campo in maniera unitaria e con il nostro comprensorio che si attesta per crescita percentuale alle spalle dell'Orvietano, in linea con l'Amerino e sopra il Trasimeno".

Andamento dunque confortante per Todi, dove l'attesa si sposta ora tutta sui mesi estivi, quello di luglio appena lasciato alle spalle e, soprattutto, quelli di agosto e settembre, solitamente i più generosi in termini di flussi, complici anche le molte manifestazioni turistiche in programma, arrivate ormai ad animare pure tutto il mese di ottobre.

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"Nell'anno in corso sono state pianificate anche delle azioni di promozione con risorse della neonata Area Interna", spiega il sindaco di Todi Antonino Ruggiano. "Confidiamo che anche queste iniziative, concordate con gli uffici regionali competenti, all'insegna dello slogan 'Vivere l'Umbria è vivere davvero: ci sono luoghi dove è bello fermarsi", abbiano dato il loro contributo alla crescita registrata".

Nella nota del Comune di Todi si ricorda come gli arrivi e le presenze siano quellerisultanti dalla registrazione nelle strutture di ospitalità alberghiera ed extra alberghiera con relativo pagamento della tassa di soggiorno, numeri insindacabili dai quali possono sfuggire soltanto le attività abusive, avverso le quali l'Amministrazione tuderte ha promosso negli ultimi anni un forte contrasto che ha portato all'emersione di decine di esercizi, soprattutto del vasto territorio rurale che circonda la città.

"I controlli della Polizia Locale - sottolinea il primo cittadino - non si sono esauriti eproprio in queste settimane si stanno effettuando ulteriori verifiche che potrebbero portare presto all'emissione delle relative sanzioni previste, o addirittura alla loro chiusura".