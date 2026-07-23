Sì del Consiglio Provinciale allo schema di convenzione con i Comuni per l'Ufficio Avvocatura dell'Ente

politica

Prevede la messa a disposizione per i Comuni aderenti del servizio di Avvocatura lo schema di convenzione approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale nel corso dell’ultima seduta. L’atto regola la gestione da parte della Provincia di Terni dell’Ufficio Avvocatura provinciale in favore dei Comuni del territorio che, rilevandone la necessità, manifestino la disponibilità a sottoscrivere l’accordo.

La convenzione offre ai Comuni non dotati di un Ufficio Avvocatura la possibilità di costituire, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, un Ufficio Unico di Avvocatura che consenta loro di avvalersi dell’ufficio preposto della Provincia per la tutela dei propri diritti e interessi e per attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio. L’Ufficio di Avvocatura può patrocinare e difendere altre amministrazioni, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia stessa e può altresì prestare attività di consulenza legale in favore dei soggetti convenzionati.

Il nuovo servizio prende le mosse dal contesto che riconosce alle Province italiane, coerentemente con la connotazione loro propria di enti di area vasta, un ruolo di supporto e coordinamento ai comuni ricompresi nel territorio provinciale attribuendo tra le funzioni fondamentali quella di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Per tale ragione la Provincia di Terni ha proposto ai Comuni e agli altri enti locali del territorio una serie di attività di supporto consistenti nell’erogazione di servizi di qualità, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione.

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La costituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura rappresenta per gli enti locali interessati un valido strumento per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico e della razionalizzazione della spesa, nonché un’occasione per la condivisione di best practice volta a favorire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.