FdI Orvieto: "Quando mancano le idee, il M5S scava negli archivi di dodici anni fa"

politica

Il Movimento 5 Stelle di Orvieto ha ormai scelto una strategia tanto prevedibile quanto sterile: non avendo risultati da rivendicare, né proposte credibili da offrire ai cittadini, passa il tempo a rovistare negli archivi alla ricerca di volantini e post pubblicati dodici anni fa. Con la meticolosità di un topo da laboratorio, setacciano ogni traccia del passato nella speranza di costruire una polemica. Il problema è che la realtà racconta una storia molto diversa da quella che vorrebbero far credere.

Quel volantino non nasceva da un pregiudizio ideologico, ma da un problema concreto che Orvieto ha vissuto per anni. Cittadini, commercianti e operatori economici denunciavano episodi di accattonaggio molesto, tanto da rendere necessari controlli straordinari delle forze dell'ordine contro microcriminalità, commercio abusivo e accattonaggio.

https://orvietosi.it/2016/03/microcriminalita-commercio-abusivo-e-accattonaggio-42-le-persone-identificate/

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La conferma arrivò nel 2019, quando proprio a Orvieto venne applicata la normativa sull'accattonaggio molesto dopo le segnalazioni dei cittadini e un esposto formale.

https://orvietosi.it/2019/07/accattonaggio-molesto-orvieto-fa-da-apripista-denunciato-dalla-polizia-giovane-nigeriano/

Lo stesso Movimento 5 Stelle riconosceva successivamente che l'accattonaggio rappresentava un problema di convivenza civile, con ripercussioni sul commercio e sul turismo.

https://tuttoggi.info/accattonaggio-a-orvieto-ce-la-proposta-del-movimento-5s/

Mentre scavano nel passato, evitano accuratamente di confrontarsi con i problemi del presente. Sarebbe interessante sentirli parlare del Superbonus 110% e del suo impatto sui conti pubblici, dei banchi a rotelle, delle vicende legate alle forniture di mascherine e soprattutto della sanità umbra.

I dati più recenti hanno evidenziato criticità nei tempi di erogazione di diagnostica e screening, con l'Umbria collocata nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale. Allo stesso tempo, le più recenti rilevazioni demoscopiche hanno registrato un calo del gradimento della Presidente Stefania Proietti. Su questi temi, che incidono concretamente sulla vita degli umbri, dal Movimento 5 Stelle arrivano poche risposte e molte polemiche.

Noi continueremo a confrontarci sui fatti, sui risultati e sulle proposte per Orvieto. Agli altri lasciamo la politica degli archivi polverosi e delle polemiche costruite ad arte.

Fratelli d'Italia Orvieto