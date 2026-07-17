Ascoltato in Seconda Commissione il Comitato "Vita da Pendolari - Umbria"

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La Seconda Commissione, presieduta da Letizia Michelini, si è riunita venerdì 17 luglio a Terni presso la sede dell’Arpa con all’ordine del giorno un’audizione dei rappresentanti del Comitato "Vita da Pendolari - Umbria" sul tema dei disagi e delle criticità del trasporto ferroviario lungo le principali tratte ferroviarie regionali e interregionali.

Dagli interventi dei rappresentanti del Comitato presenti alla riunione: Ester Mirimao, Monica Zagari e Francesca Morcellini è emersa una situazione ormai divenuta insostenibile per migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per raggiungere il luogo di lavoro, di studio o per motivi personali. I pendolari hanno denunciato quindi continui ritardi, frequenti cancellazioni dei convogli, coincidenze perse, improvvisi cambi di composizione dei treni e informazioni spesso tardive o insufficienti in caso di disservizi. Dagli interventi sono inoltre emerse le condizioni non sempre adeguate delle carrozze: impianti di aria condizionata non funzionanti, soprattutto nei mesi estivi, servizi igienici fuori uso, carrozze sovraffollate, scarsa pulizia e guasti tecnici che compromettono il comfort e la sicurezza del viaggio. Situazioni che, come hanno evidenziato gli auditi -, rendono spesso il trasporto ferroviario un'esperienza indecorosa per utenti che pagano regolarmente un abbonamento e si affidano al servizio pubblico locale.

L'assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti è tornato sugli “effetti penalizzanti” della delibera ART n. 49/2026 per le reti ferroviarie. "Chiediamo un intervento del Governo – ha detto - per correggere gli effetti distorsivi della delibera, che rischia di penalizzare ingiustamente pendolari, cittadini e, in generale, i servizi ferroviari regionali", ribadendo quindi “la necessità di un'interlocuzione con le Regioni limitrofe, richiamando il lavoro già avviato nelle scorse settimane. Le osservazioni presentate ai tavoli tecnici e istituzionali, frutto della collaborazione con Marche, Toscana e Lazio – ha spiegato De Rebotti -, sono finalizzate a limitare gli effetti negativi di una dinamica gestionale che colpisce particolarmente l'Umbria e il Centro Italia. Un percorso, questo, che si innesta su quanto già stabilito, in termini migliorativi, grazie anche al confronto con RFI”.

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De Rebotti ha infine confermato la “necessità di un'ulteriore fase dialettica con ART, RFI, Trenitalia e Governo, orientata a facilitare un cambio del modello di gestione, ritenuto indispensabile per garantire maggiore tutela ai territori e continuità nei servizi offerti ai cittadini umbri”. Al termine del dibattito, dopo gli interventi dei consiglieri componenti della Seconda Commissione, è stata condivisa la necessità di convocare, in audizione, Trenitalia, affinché possa fornire chiarimenti sui disservizi quotidianamente segnalati dagli utenti. “L'obiettivo – ha rimarcato la presidente Michelini - è quello di restituire dignità ai pendolari umbri”.