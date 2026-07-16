Edilizia popolare, il Comune ottiene il finanziamento di 430.000 euro dalla Regione

"Recuperare alloggi – dichiara, soddisfatto, il sindaco, Francesco Sposetti – significa valorizzare il patrimonio pubblico e, soprattutto, offrire nuove opportunità abitative alle famiglie che ne hanno più bisogno. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura. Continueremo a impegnarci per intercettare risorse e investimenti capaci di migliorare la qualità della vita della nostra città".

Il Comune di Tarquinia è risultato beneficiario del bando della Regione Lazio destinato ai Comuni e alle Ater per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Il contributo, pari a 430.000 euro, consentirà di riqualificare abitazioni oggi in pessime condizioni manutentive, con l'obiettivo di renderle nuovamente disponibili alle famiglie aventi diritto. Il finanziamento è stato ufficializzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 2 luglio 2026.

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