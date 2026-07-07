FdI Orvieto: "La Complanare non è soltanto una strada, è una strada verso il futuro"

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Fratelli d'Italia Orvieto accoglie con grande soddisfazione la presentazione del progetto definitivo del secondo stralcio, primo lotto della Complanare di Orvieto, un passaggio decisivo verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica attesa da decenni. Con l'approvazione del progetto definitivo e l'obiettivo di arrivare all'appalto entro la fine dell'anno, l'opera entra finalmente nella fase operativa che precede l'avvio dei lavori.

Il secondo stralcio rappresenta uno degli interventi più importanti per il futuro della viabilità cittadina. Consentirà di alleggerire il traffico pesante nei quartieri di Orvieto Scalo e Sferracavallo, migliorare la sicurezza stradale, ridurre l'impatto ambientale e collegare in maniera più efficiente la zona industriale di Fontanelle di Bardano, offrendo nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Questo risultato dimostra quanto sia determinante una filiera istituzionale capace di lavorare con responsabilità, dialogo e concretezza. Il decisivo finanziamento garantito dal Governo Meloni attraverso i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione conferma ancora una volta l'attenzione dell'Esecutivo nazionale verso le infrastrutture strategiche e i territori.

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Fratelli d'Italia Orvieto desidera rivolgere un particolare ringraziamento all'assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo, che fin dall'inizio si è prodigato con determinazione, costanza e competenza affinché questo progetto potesse andare avanti. Un percorso complesso che, nel corso degli anni, ha dovuto fare i conti con difficoltà, rallentamenti e tentativi di impedirne o ritardarne la realizzazione.

Un sincero ringraziamento va anche alla Giunta Regionale guidata da Donatella Tesei, che ha sostenuto questo intervento nelle fasi più delicate del suo percorso, contribuendo a mantenerlo tra le priorità infrastrutturali dell'Umbria, così come al Governo Meloni che ha garantito le risorse necessarie per trasformare un progetto atteso da anni in un'opera finalmente realizzabile.

Un ringraziamento va, inoltre, agli uffici tecnici e a tutti coloro che, con professionalità e spirito di servizio, hanno lavorato affinché oggi si potesse raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio del procedimento, dall'appalto all'apertura del cantiere, affinché il cronoprogramma venga rispettato e la complanare diventi finalmente realtà.



Perché investire nelle infrastrutture significa creare sviluppo, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare la competitività del nostro territorio. La Complanare non è soltanto una strada. È una strada verso il futuro.



Fratelli d'Italia Orvieto