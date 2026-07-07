Arrivano due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Saranno presto installate due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Secondo gli atti formalizzati dall'Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, una delle due verrà realizzata al centro storico, l’altra nella frazione di Pianlungo. La colonnina al centro storico sarà installata in Via Roma, quella di Pianlungo in Piazza "Don Marzio Miscetti" (nella foto). "Ciascuna delle due colonnine - informa l'Amministrazione - sarà dotata di due stalli per la ricarica. I lavori per la colonnina di Pianlungo inizieranno mercoledì 8 luglio e termineranno martedì 14 luglio , quelli per la colonnina di Via Roma prenderanno il via invece mercoledì 15 luglio e termineranno martedì 21 luglio ".

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