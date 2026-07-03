"Casa della Comunità di Orvieto: un risultato importante, ora l'impegno è farla diventare più operativa"

politica

L'apertura della Casa della Comunità di Orvieto rappresenta una buona notizia per tutto il territorio. È un traguardo atteso da tempo, che consente finalmente di mettere a disposizione dei cittadini una struttura destinata a rafforzare la sanità territoriale e i servizi di prossimità. Il Partito Democratico di Orvieto ritiene che, su temi così importanti, sia necessario anteporre sempre l'interesse della comunità alle polemiche politiche.



Oggi il risultato da valorizzare è che un'opera strategica finanziata con le risorse del PNRR è stata portata a compimento, evitando il rischio di ulteriori ritardi che avrebbero potuto compromettere un investimento fondamentale per il nostro territorio. È giusto ricordare che il percorso di questo progetto è stato complesso e ha conosciuto criticità e ritardi nella fase iniziale. L'attuale Amministrazione Regionale guidata dalla presidente Stefania Proietti ha scelto di imprimere un'accelerazione ai lavori e di seguire con determinazione il completamento dell'intervento, nel rispetto delle stringenti scadenze previste dal PNRR e nell'interesse dei cittadini dell'Orvietano.

Naturalmente, l'apertura della struttura non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. Adesso la vera sfida riguarda l'organizzazione dei servizi, il personale, l'integrazione tra medici di medicina generale, professionisti sanitari, servizi sociali e ospedale di comunità. Una Casa della Comunità è realmente efficace solo se è pienamente operativa e in grado di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone.

Come Partito Democratico continueremo a svolgere un ruolo di stimolo e di collaborazione istituzionale affinché vengano affrontate rapidamente tutte le questioni ancora aperte e affinché la struttura possa esprimere appieno le proprie potenzialità, offrendo servizi efficienti, accessibili e vicini ai cittadini.

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Non è il momento delle contrapposizioni, ma della responsabilità. Dopo anni di discussioni e di scelte che hanno diviso il dibattito pubblico, oggi è interesse di tutti fare in modo che questa struttura diventi un presidio sanitario moderno, capace di migliorare concretamente la qualità dell'assistenza nell'Orvietano.

Il Partito Democratico di Orvieto continuerà a lavorare, insieme alle istituzioni regionali, all'Azienda sanitaria, ai professionisti e agli amministratori locali, perché la Casa della Comunità non sia soltanto un edificio inaugurato, ma un servizio realmente funzionante e utile per tutti i cittadini. In conclusione, non possiamo non rilevare un elemento politico.

Ha destato sorpresa la scelta dell'Amministrazione Comunale di Orvieto di non accompagnare adeguatamente questo momento con una partecipazione istituzionale e una comunicazione all'altezza dell'importanza dell'evento. L'apertura della Casa della Comunità rappresenta, infatti, un passaggio significativo per l'intero territorio e avrebbe meritato di essere vissuta come un risultato della comunità, al di là delle appartenenze politiche.

È difficile non pensare che questa discrezione sia anche la conseguenza di una vicenda progettuale che ha visto proprio le scelte dell'Amministrazione Comunale e della precedente Giunta Regionale determinare un percorso complesso, caratterizzato da ritardi, modifiche e criticità. La decisione di collocare la Casa della Comunità in un immobile da destinare ad altra funzione ha inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione e ha reso necessario un importante lavoro di recupero per rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Oggi, tuttavia, il tempo delle recriminazioni deve lasciare spazio al senso di responsabilità. I cittadini non chiedono rivendicazioni, ma servizi efficienti. Per questo il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità siano messi nelle condizioni di funzionare pienamente, con personale adeguato, servizi realmente attivi e una piena integrazione con la medicina territoriale. Su questo continueremo a confrontarci con determinazione, perché il successo di questa struttura non appartiene a una parte politica, ma rappresenta un diritto di tutta la comunità orvietana.

Segreteria del Partito Democratico di Orvieto