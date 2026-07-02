Celleno ottiene un finanziamento di 75.000 euro per l'innovazione del turismo culturale

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Il Comune di Celleno è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'avviso della Regione Lazio "Lazio Digital Innovation Tourism", ottenendo un contributo di 75.000 euro per la realizzazione del progetto "Celleno Immersiva", un'iniziativa che punta a rivoluzionare la fruizione del patrimonio storico e culturale del paese attraverso le nuove tecnologie. Il progetto consentirà di sviluppare un'esperienza digitale immersiva dedicata alla valorizzazione del Borgo Fantasma di Celleno, dei suoi luoghi simbolo e dei musei cittadini, offrendo ai visitatori un modo completamente nuovo di vivere e conoscere il territorio.

Tra le principali novità previste figurano l'installazione di due visori Meta Quest 3S presso il museo comunale, la realizzazione di riprese a 360 gradi, ricostruzioni digitali del borgo, contenuti multimediali e un avatar-guida che accompagnerà i visitatori lungo un percorso emozionale e interattivo, capace di coniugare innovazione tecnologica, storia e identità locale. L'obiettivo è quello di rendere l'esperienza turistica ancora più coinvolgente e accessibile, valorizzando il patrimonio culturale anche attraverso strumenti capaci di attrarre le nuove generazioni e un pubblico internazionale.

"Questo finanziamento rappresenta un investimento importante sul futuro di Celleno e sulla capacità del nostro territorio di innovare senza perdere la propria identità", dichiara il sindaco Luca Beraldo. "Vogliamo che chi visita il Borgo Fantasma - aggiunge - possa vivere un'esperienza ancora più intensa, emozionante e coinvolgente, grazie alle potenzialità offerte dalla realtà virtuale e dalle tecnologie immersive.

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Celleno continua a distinguersi per la capacità di valorizzare il proprio patrimonio con progetti concreti e innovativi, creando nuove opportunità per il turismo, la cultura e lo sviluppo economico del territorio. Ringrazio la Regione Lazio per aver creduto nella qualità della nostra proposta e tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione di questa iniziativa".



Con "Celleno Immersiva", il Comune conferma il proprio percorso di innovazione nella promozione turistica, affiancando alle tradizionali attività di valorizzazione del borgo strumenti digitali in grado di offrire nuove modalità di racconto del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. L'iniziativa si inserisce nella strategia dell'amministrazione comunale volta a rendere Celleno un punto di riferimento per un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e tecnologicamente avanzato, capace di valorizzare uno dei borghi più suggestivi della Tuscia e d'Italia.