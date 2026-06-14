PrometeOrvieto: "Giardinetti e Grotte, le tante vanterie ci costano un milione"

politica

Lunedì 8 giugno il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisizione, da parte del Comune di Orvieto, dei giardinetti dell'ex Ospedale e del Parco delle Grotte di Orvieto Underground. La Giunta e la maggioranza si vantano di aver fatto un affare straordinario, pagato ben un milione di euro. Tutto legittimo, ma a nostro avviso soldi degli orvietani in gran parte spesi male.

La storia. A fine 2000 il Comune aveva preso in affitto l'ex ospedale dalla USL per ipotizzarci un'università e altri servizi. L'Usl aveva, nel frattempo, fatto valutare economicamente la struttura, in vista sia della locazione, che di una vendita. Il Comune ha correttamente pagato l’affitto fino a fine 2008.

Saltato il progetto università per le opposizioni di altri interessi regionali, il Comune rilasciò l'immobile nel giugno 2012. L'Usl ha preteso quindi i canoni arretrati, ritenuti dal Comune troppo onerosi: la questione trovò sintesi nell'accordo di programma del 2015, che quantificava i canoni di occupazione in circa 1.2 milioni di euro e prevedeva, a carico dell'Usl, la restituzione al Comune di 735.000 euro per i lavori strutturali eseguiti dal Comune per rendere agibile la struttura.

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Il milione e due di affitto il Comune l'ha pagato in tre comode rate. I 735.000 euro, dovuti dall'Usl con scadenza 2017, sono invece rimasti appesi fino a oggi. Infatti, la USL continuò a non pagare, e in seguito si decise che il nostro Comune non avrebbe ricevuto i soldi “cash”, bensì la proprietà dei giardinetti e del parco delle grotte come compensazione. Un vero affarone!!!

Nel frattempo, i tentativi di vendita dell'ex ospedale da parte della Usl, effettuati a nostro avviso in modo inadeguato, si sono rivelati tutti fallimentari. Si sono susseguite quattro aste a ribasso in cui si è visto che anche l’ultimo prezzo che era stato stabilito (3.5 milioni di euro) era fuori mercato. Nel frattempo, il nostro Comune ha pagato canoni complessivi per 4.2 milioni, una cifra ben superiore al valore dell’immobile! A ciò si aggiunga la cifra per i lavori dovuta al nostro Comune dalla Usl che, passati gli anni, è arrivata a 890.000 euro (735.000, più Iva e interessi).

Le considerazioni. L'area dei giardinetti è in libero uso alla cittadinanza da sempre. Il valore che le viene attribuito (630.000 euro) deriva prevalentemente dalla possibilità di farci un parcheggio a pagamento, dal destino peraltro incerto vista la pressione sui posti auto creata dall'infelice scelta di insediarvi Casa e Ospedale di Comunità. Inoltre, oggi, i giardinetti versano in uno stato di degrado che richiederà investimenti aggiuntivi. Forse, se proprio si fosse voluto, si sarebbe potuto acquisire solamente il parco delle grotte (316.000 euro) con annesso un diritto di accesso, anche se dobbiamo rilevare come a Montefalco ed a Terni analoghe strutture di interesse civico siano state messe a disposizione dei Comuni e della collettività gratuitamente.

Non si capisce allora perché tutti i nostri rappresentanti, con la sola eccezione della consigliera Roberta Palazzetti che si è astenuta, abbiano avallato una spesa di questa natura. Tra gli 890.000 euro che la USL doveva al Comune e che ora vengono "compensati" anziché incassati, i 56.000 euro che il Comune versa di differenza e le spese notarili a suo carico, siamo intorno al milione di euro spesi. Dai rappresentanti eletti ci saremmo aspettati un approfondimento più serio e un uso più oculato dei soldi degli orvietani. Se questo è invece il metodo, si capisce perché da noi le tasse siano tutte al massimo.



PrometeOrvieto