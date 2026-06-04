"Paths of European Heritage", a Malta per la firma del gemellaggio con San Lawrenz

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Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Comune di San Venanzo parteciperà all’evento internazionale del progetto "Paths of European Heritage", iniziativa che coinvolgerà a San Lawrenz (Malta) oltre 65 partecipanti provenienti da Italia, Malta, Croazia e Ungheria, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra comunità europee attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle tradizioni locali. La delegazione di San Venanzo sarà composta da nove rappresentanti, che prenderanno parte alle attività e agli incontri previsti dal programma insieme ai partecipanti locali ed alle delegazioni dei Comuni di Tisno (Croazia) e Nagycenk (Ungheria).



L’evento coinvolgerà cittadini, giovani e rappresentanti del settore pubblico, privato e associativo impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio dei propri territori, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della partecipazione civica e dello sviluppo locale. Nel corso delle tre giornate si alterneranno momenti di confronto e dialogo interculturale, visite a progetti sostenibili e luoghi di interesse culturale, incontri con artisti e realtà locali, attività dedicate alle tradizioni e alla valorizzazione delle identità territoriali, oltre a momenti di condivisione tra le comunità partecipanti. Particolarmente significativi saranno la cerimonia per la firma ufficiale dell’Accordo di Gemellaggio tra il Comune di San Venanzo e il Comune di San Lawrenz, ed i momenti di confronto per la definizione delle future linee di collaborazione tra i Comuni coinvolti.



"Per il nostro Comune - sottolinea il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli - questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di crescita e di apertura internazionale, finalizzata a costruire relazioni stabili e durature, promuovere scambi culturali e sociali e creare nuove opportunità di collaborazione nell’ambito dei programmi europei. La partecipazione a questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere una visione di comunità aperta, inclusiva e orientata alla valorizzazione del territorio e delle relazioni tra i popoli".