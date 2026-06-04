"Direzione Salute Welfare potenziata: da 90 a 101 unità e più stabilità al sistema"

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"Questa Amministrazione ha potenziato l’organico della Direzione Salute Welfare, ha avviato nuove assunzioni, ha stabilizzato le direzioni e continuerà a rafforzare la macchina regionale per dare risposte più efficaci ai cittadini e ai territori". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rispondendo in Assemblea Legislativa all’interrogazione del consigliere Matteo Giambartolomei (FdI) su personale, incarichi dirigenziali, posizioni di elevata qualificazione, PNRR sanitario e Assistenza Domiciliare Integrata.

Sul personale della Direzione Salute Welfare, la presidente Proietti ha evidenziato il cambio di passo impresso dalla Giunta Regionale. “Al 1° gennaio 2025 l’organico della Direzione era composto da 90 unità di personale, di cui 85 a tempo indeterminato. Oggi le unità sono salite a 101, di cui 99 a tempo indeterminato”. Un rafforzamento che riguarda anche i funzionari di Elevata Qualificazione: a fronte di 9 unità in uscita, sono stati reclutati 20 funzionari in entrata, con un incremento netto di 11 unità. “La Direzione Salute Welfare può contare oggi su 61 funzionari di Elevata Qualificazione, contro i 50 presenti al 1° gennaio 2025”.

La presidente ha richiamato anche le procedure dirigenziali in corso. Due reclutamenti sono già stati completati, con l’assunzione imminente di un dirigente medico dal 1° luglio e di un dirigente farmacista dal 15 luglio per i Servizi “Programmazione e assistenza territoriale e integrazione socio-sanitaria” e “Farmaceutica protesica dispositivi medici e coordinamento gare-HTA”. È inoltre in fase di completamento la procedura per un dirigente ingegnere informatico destinato al Servizio “Sanità digitale e innovazione, flussi informativi e mobilità sanitaria”.

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La presidente ha poi rivendicato la riorganizzazione della Direzione Salute Welfare, passata da 9 a 11 Servizi dirigenziali e da 31 a 40 posizioni di Elevata Qualificazione. “Abbiamo adeguato la struttura alla complessità e alla strategicità delle funzioni sanitarie e sociali, in netta controtendenza rispetto a una situazione di sottodimensionamento ereditata e consolidata da anni”. Sulle 6 posizioni di Elevata Qualificazione attualmente vacanti, ha precisato, “è già in corso la procedura di manifestazione di interesse, in scadenza il 10 giugno”.

La presidente ha respinto la lettura proposta dall’interrogazione sugli interim dirigenziali. “La stagione degli interim a livello dirigenziale appartiene a una fase politica precedente. Al 31 dicembre 2024, su 49 Servizi dirigenziali, 11 risultavano ricoperti da incarichi ad interim, a tempo determinato o in comando. Su questa situazione l’attuale amministrazione ha avviato assunzioni e stabilizzazioni del personale dirigenziale, con 7 assunzioni nel 2025, e ha riorganizzato le posizioni portandole da 49 a 53. Inoltre nella scorsa legislatura si è registrato un susseguirsi disordinato di direttori regionali, commissari straordinari, direttori generali e facenti funzioni nella Direzione Regionale e nelle quattro Aziende Sanitarie. Questa amministrazione ha restituito stabilità alla Direzione regionale Salute Welfare e alle Aziende, dando certezza e continuità alle direzioni”.

Sull’Assistenza Domiciliare Integrata, la presidente ha ribadito la centralità del servizio per le persone fragili. “L’ADI è un servizio di particolare importanza. Questa Giunta ha dimostrato attenzione concreta, anche attraverso un forte incremento delle risorse stanziate”. Proietti ha inoltre evidenziato che, nelle more del completamento della procedura di co-progettazione, “i target PNRR per la presa in carico degli over 65 sono stati ampiamente raggiunti e certificati da Agenas, garantendo la continuità assistenziale richiesta dai target nazionali”.

“La Giunta adotterà tutti gli atti necessari per implementare l’Assistenza Domiciliare Integrata e rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini, a partire dalle persone più fragili”, ha concluso la presidente. “Su questioni che riguardano sanità, personale e servizi ai cittadini servono serietà, rispetto e senso delle istituzioni”.