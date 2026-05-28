Lorenzo Turreni nominato commissario regionale della Lega Giovani Umbria

politica

"Accolgo con grande senso di responsabilità e gratitudine la nomina a commissario regionale della Lega Giovani Umbria. Ringrazio il coordinatore federale della Lega Giovani, l'onorevole Luca Toccalini, per la fiducia accordatami e il commissario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, per il sostegno e la collaborazione che non mancherà in questo nuovo percorso".



Ad intervenire è Lorenzo Turreni. "Un ringraziamento sincero - aggiunge - va inoltre ad Alberto Maniscalco per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto in questi anni alla guida del movimento giovanile regionale. Il percorso costruito rappresenta una base importante da cui partire. L’obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega Giovani nei territori umbri, coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze, ascoltare le esigenze delle nuove generazioni e costruire una classe dirigente giovane, competente e radicata nelle comunità locali. Ci attendono sfide importanti e le affronteremo con entusiasmo, spirito di squadra e senso di appartenenza. La Lega Giovani dovrà continuare ad essere uno spazio di confronto, formazione e partecipazione per tanti giovani umbri che credono in valori chiari e in una politica concreta, vicina ai territori e ai cittadini".

Questo il commento del segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti: "Rivolgo a Lorenzo Turreni i miei migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico alla guida della Lega Giovani Umbria. Tanti anni fa ho ricoperto anch’io questo ruolo e so bene quanto sia una palestra politica e umana fondamentale per chi vuole mettersi al servizio del proprio territorio con passione, sacrificio e idee. La Lega Giovani deve continuare ad essere un luogo di formazione per donne e uomini liberi, radicati nelle comunità, capaci di ascoltare le persone senza mai restare chiusi nei palazzi o nelle ideologie.



L’Umbria ha bisogno di una nuova generazione che sia preparata, coraggiosa e pronta ad assumersi responsabilità. In un tempo in cui troppi ragazzi si allontanano dalla politica, noi abbiamo il dovere di dimostrare che esiste ancora una politica fatta di presenza, militanza, identità e amore per il proprio territorio. Le classi dirigenti non nascono nei salotti o sui social, ma nella militanza, nello studio, nel sacrificio e nel rapporto quotidiano con le comunità. È così che si formano i giovani che un giorno guideranno le comunità e le istituzioni. Sono certo che Lorenzo saprà portare entusiasmo, serietà e spirito di squadra, continuando il lavoro svolto e rafforzando ancora di più la presenza della Lega Giovani in tutta l’Umbria. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento ad Alberto Maniscalco per aver guidato il movimento giovanile regionale nel corso di questi anni".