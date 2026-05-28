Carburante agricolo, la Regione riapre i termini e porta all'80% l'anticipo

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La Regione Umbria rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese agricole di fronte al protrarsi della crisi energetica internazionale e all’aumento dei costi di produzione. Con determinazione dirigenziale n. 5262 del 28 maggio 2026, sono state adottate disposizioni urgenti per il Servizio utenti motori agricoli: riaperti i termini per la richiesta di anticipo del carburante agricolo ad accisa agevolata, con nuova scadenza fissata al 15 giugno 2026, e innalzata all’80% la quota di anticipo sul quantitativo assegnabile per l’anno in corso.

La decisione va in parallelo con l’azione degli uffici regionali all’Agricoltura che, in tempi rapidi, sono riusciti a superare le criticità della piattaforma informatica che nei giorni scorsi aveva creato delle difficoltà nell’inserimento delle pratiche. "Una risposta rapida e concreta a una difficoltà, l’aumento del prezzo del carburante, reale che sta pesando sulle aziende agricole umbre – dichiara l’assessore regionale all'Agricoltura, Simona Meloni –. In una fase segnata dall’instabilità dei mercati energetici e dall’aumento dei costi, la Regione sceglie di stare accanto agli agricoltori con strumenti immediati, capaci di dare continuità operativa. Ringrazio gli uffici regionali per il lavoro svolto con tempestività anche sulla piattaforma informatica: il nostro obiettivo è semplificare e sostenere il lavoro delle imprese agricole umbre”.