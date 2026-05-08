Il Comune di Allerona ottiene 550.000 euro dal Ministero, via alla riqualificazione del Cimitero

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Il Comune di Allerona ha ottenuto un importante finanziamento ministeriale per la riqualificazione del Cimitero del capoluogo. Con decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026, infatti, l’Amministrazione Comunale è stata ammessa al contributo di 550.000 euro richiesto attraverso un progetto presentato lo scorso settembre nell’ambito del bando nazionale destinato al finanziamento di opere pubbliche e investimenti per i Comuni italiani.

Si tratta di un risultato di grande rilievo per il territorio, considerando che, dei 1.475 progetti finanziati in tutta Italia, soltanto sette appartengono a Comuni umbri e appena tre riguardano la provincia di Terni. Un traguardo che testimonia la qualità della progettazione presentata dal Comune di Allerona e l’attenzione riservata alla tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico locale.

L’intervento consentirà di affrontare e risolvere il dissesto idrogeologico presente nell’area del Cimitero di Allerona capoluogo, mettendo in sicurezza la struttura e garantendo maggiore stabilità e fruibilità dell’intero complesso. Parallelamente, il progetto prevede una complessiva opera di riqualificazione del luogo sacro, con l’obiettivo di restituire decoro, dignità e valore a uno spazio particolarmente caro alla comunità alleronese.

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L’Amministrazione Comunale ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto, sottolineando come questo investimento rappresenti non solo un importante intervento infrastrutturale, ma anche un segnale concreto di attenzione verso la memoria, le tradizioni e il rispetto dei defunti.