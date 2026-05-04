Pd Orvieto: "Sanità pubblica, responsabilità, verità e futuro di una comunità"

politica

La sanità pubblica non è un capitolo come gli altri dell’azione di governo. È il punto in cui una comunità misura la propria idea di equità, di dignità, di coesione. È il luogo concreto in cui il diritto alla salute smette di essere principio astratto e diventa esperienza quotidiana, accessibile o negata, tempestiva o rinviata, garantita o affidata alla capacità economica individuale.

Per questo riteniamo necessario riportare il dibattito su un terreno di serietà, sottraendolo tanto alla polemica contingente quanto alla selettività della memoria. La discussione sulla sanità, a livello nazionale, regionale e locale, merita uno sguardo lungo e una responsabilità piena.

A livello nazionale, il quadro è noto. Mentre si rivendicano incrementi in valori assoluti, la spesa sanitaria in rapporto al PIL non cresce in modo coerente con l’evoluzione dei bisogni. Le difficoltà di accesso alle prestazioni, l’allungamento delle liste d’attesa, la pressione sul personale sanitario e il ricorso crescente al privato non sono percezioni, ma elementi strutturali che interrogano una precisa direzione politica.

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Il rischio, se non si interviene con decisione, è quello di un progressivo slittamento del modello. Da un sistema universalistico, fondato sull’uguaglianza sostanziale, a una configurazione più frammentata, nella quale le differenze sociali si riflettono direttamente nelle possibilità di cura. È una deriva che non viene dichiarata, ma che si costruisce per inerzia, attraverso scelte che indeboliscono il pubblico senza offrire alternative eque.

In Umbria, questo tema ha assunto una centralità evidente. La stagione precedente, guidata dalla destra, ha lasciato una sanità attraversata da criticità profonde, carenze di personale, difficoltà organizzative, indebolimento della fiducia. È su questo terreno che si è costruita la domanda di cambiamento espressa dagli umbri.

La Giunta guidata da Stefania Proietti si è trovata a operare dentro questa complessità. Non esistono soluzioni immediate a problemi accumulati negli anni, ma esistono scelte che indicano una direzione. Il rafforzamento degli organici, l’avvio di nuovi concorsi, l’attenzione ai servizi territoriali e ospedalieri sono segnali concreti di un percorso che punta a ricostruire capacità e credibilità del sistema sanitario regionale.

Anche per Orvieto questo percorso è iniziato. L’ospedale Santa Maria della Stella rappresenta un presidio essenziale per un territorio ampio e articolato, e il suo rafforzamento non può essere ridotto a slogan. Le azioni avviate, dalle procedure di reclutamento alle misure di consolidamento dei servizi, indicano una volontà di riportare stabilità e prospettiva a una struttura che negli anni ha vissuto difficoltà evidenti.

Accanto a questo impegno istituzionale, è emerso con forza un altro elemento che merita di essere riconosciuto senza ambiguità. La mobilitazione della comunità. La raccolta di quasi 14.000 firme promossa dal Comitato Orvietano per la Salute Pubblica, sostenuta da associazioni, cittadini, consiglieri comunali, movimenti e forze politiche, rappresenta un fatto di grande rilievo civico. Un’iniziativa corale, trasversale, che ha saputo tenere insieme sensibilità diverse attorno a un obiettivo comune.

Questa mobilitazione non appartiene a una parte. Appartiene alla comunità. Ed è proprio per questo che va valorizzata, non piegata a logiche di contrapposizione. Essa esprime una domanda legittima. Essere ascoltati, essere rispettati, essere coinvolti nelle scelte che riguardano il futuro della sanità del territorio. In questo contesto si colloca anche la vicenda del primariato di Cardiologia di Orvieto. Una vicenda che richiede cautela, rispetto delle decisioni giurisdizionali e senso delle istituzioni. Non è compito della politica sostituirsi al giudice, né anticiparne o forzarne le conclusioni.

Tuttavia, è legittimo cogliere il significato più generale di quanto accaduto. Quando una procedura selettiva così delicata arriva a essere oggetto di intervento da parte del giudice amministrativo, il tema non è soltanto tecnico. È anche istituzionale. Significa che il sistema delle regole, della loro chiarezza e della loro applicazione, ha mostrato margini di criticità che meritano una riflessione.

E questa riflessione non può essere a geometria variabile. La procedura si colloca in una fase nella quale vi era una coincidenza politica tra il livello regionale e quello locale sotto la guida del centrodestra. Questo non comporta automatismi nelle responsabilità, ma rende difficile comprendere l’attuale radicalità di alcune critiche, laddove allora non si registrava la stessa intensità di vigilanza.

Una politica di territorio, se vuole essere credibile, non può essere esigente solo quando è all’opposizione. Deve saper esercitare il proprio ruolo anche quando condivide responsabilità di governo. Deve interrogare, verificare, accompagnare criticamente, non limitarsi ad aderire. Non si tratta di attribuire colpe, ma di richiamare un principio di coerenza. Oggi il confronto pubblico appare spesso sbilanciato. Severo sull’oggi, indulgente sul ieri. Ma la qualità della politica si misura anche nella capacità di tenere insieme memoria e responsabilità, senza usare l’una contro l’altra.

Per questo riteniamo che la sanità debba tornare a essere terreno di confronto serio, non di rappresentazione polemica. Il nuovo Piano Sociosanitario Regionale rappresenta un passaggio fondamentale. Dovrà definire una visione capace di integrare ospedale e territorio, di rispondere all’invecchiamento della popolazione, di affrontare le cronicità, di rafforzare la medicina di prossimità, di valorizzare le competenze professionali.

Per Orvieto questo significa costruire un equilibrio solido tra presidio ospedaliero e rete territoriale, evitando contrapposizioni sterili e puntando su una sanità accessibile, efficiente e integrata. Come Partito Democratico di Orvieto intendiamo svolgere il nostro ruolo con senso delle istituzioni e responsabilità politica. Sostenere il lavoro della Regione quando va nella direzione giusta. Ascoltare e valorizzare le istanze della comunità. Contribuire a costruire un confronto pubblico fondato su dati, scelte e prospettive, non su semplificazioni.

La sanità pubblica non ha bisogno di toni alti. Ha bisogno di decisioni giuste. Non ha bisogno di polemiche quotidiane. Ha bisogno di continuità, investimenti, competenze. E soprattutto ha bisogno di una politica che sappia essere all’altezza del suo compito più alto. Garantire a tutti, davvero, il diritto alla salute.

Partito Democratico Orvieto