Movimento 5 Stelle Perugia, Rodolfo Rughi nominato nuovo coordinatore provinciale
Il Movimento 5 Stelle annuncia la nomina di Rodolfo Rughi come nuovo coordinatore per la provincia di Perugia. La scelta rientra nel complessivo processo di rinnovamento delle strutture territoriali del Movimento in Umbria volto a consolidare la presenza politica e organizzativa in tutta la regione. Rughi assume l’incarico con l’obiettivo di guidare l’azione del Movimento sul territorio provinciale valorizzando il lavoro di iscritti e attivisti.
"Raccolgo questa sfida con l'obiettivo di proseguire il buon lavoro fatto finora puntando sull'unione della nostra comunità" dichiara Rodolfo Rughi. "Ripartiremo dalle persone e dai temi - aggiungeper affrontare le sfide che ci attendono in tutta la provincia. Saremo pronti per i prossimi appuntamenti elettorali, lavorando con determinazione per dare risposte concrete ai cittadini".
Il Movimento 5 Stelle Umbria esprime un sincero ringraziamento a Tiziana Ciprini per l'impegno costante e la dedizione mostrata nel coordinare la provincia di Perugia fino a oggi contribuendo in modo significativo al radicamento del Movimento nelle istituzioni locali. Con questa nuova guida la struttura provinciale si prepara ad affrontare le prossime tappe politiche con rinnovata energia mantenendo al centro dell'agenda l'ascolto e il servizio ai cittadini.
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