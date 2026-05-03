"Congratulazioni al nuovo Consiglio Comunale dei Giovani"
"Un traguardo importante che segna l’inizio di un percorso fatto di impegno, idee e partecipazione attiva alla vita della nostra comunità". Questo il commento delle consigliere comunali di opposizione Federica Friggi e Domitilla Agostini al rinno del Consiglio Comunale dei Giovani di Acquapendente, composto da Chiara Bacchi, Gaia Brenci, Carolina Carzedda, Giulia Cencini, Giorgia Cica, Dominici Caterina, Agnese Fabbri, Caterina Franci, Emanuele Luccioli, Matilde Medici, Riccardo Saleppico e Jacopo Zucca. "Siamo certe - dicono - che saprete affrontare questi tre anni con entusiasmo, responsabilità e spirito di collaborazione, portando avanti proposte concrete e dando voce di ai giovani del territorio. A tutti voi i nostri migliori auguri di buon lavoro. Che sia una esperienza ricca di soddisfazioni, crescita personale e risultati condivisi".
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