Summit in Provincia per le iniziative da porre in essere con la Regione per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

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Si è svolto venerdì 17 aprile in Provincia, convocato e coordinato dal vicepresidente Francesco Maria Ferranti, un incontro sulla promozione turistica del territorio provinciale attraverso le testimonianze di San Francesco nei vari comuni del Ternano, Amerino e Orvietano. L’incontro verteva sulle iniziative per gli 800 anni dalla morte del Santo ed aveva l’obiettivo di costruire con la Regione Umbria un rapporto sempre più forte sul versante della promozione turistica dell’Umbria.

A tale proposito era presente l’assessore regionale al Turismo Simona Meloni che ha raccolto l’invito della Provincia di Terni. Erano presenti i Comuni di Terni, Porano, Lugnano in Teverina, Stroncone, San Gemini, Avigliano Umbro, Montefranco e Ferentillo. Altri comuni, oltre a quelli partecipanti, hanno inviato alla Provincia e all’assessore regionale le documentazioni riguardanti la presenza di San Francesco sui rispettivi territori (Penna in Teverina, Otricoli, Montecastrilli e Alviano).

"È stato un incontro importante – ha dichiarato il vice presidente Ferranti che ha portato i saluti del presidente Bandecchi – e la presenza dell’assessore Meloni testimonia la volontà di rafforzare l’impegno comune sul fronte della promozione turistica ai fini dello sviluppo economico e della crescita complessiva dell’Umbria. Quello legato a San Francesco è un segmento della promozione della nostra regione molto importante anche per il senso di appartenenza e identità umbra che deve essere interpretato come un valore aggiunto.

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Così come un valore aggiunto sarà non limitarsi alle iniziative per gli 800 anni dalla sua morte ma proseguire in maniera strutturale anche in futuro. Con l’assessore Meloni abbiamo condiviso l’idea di rendere il più possibile largamente diffuse le risorse necessarie, anche invitando i comuni ad associarsi per presentare progetti".

"Ho accolto con piacere l’invito che mi è stato rivolto della Provincia di Terni" ha detto l’assessore regionale Meloni. “Quello di oggi – ha sottolineato - è stato un incontro davvero costruttivo e ho particolarmente apprezzato la voglia e l’intraprendenza dei comuni ternani nel valorizzare il proprio territorio a partire dalle testimonianze lasciate da San Francesco e dai Protomartiri Francescani.

L’avviso pubblicato di recente dalla Regione, previsto dalla legge sull’ottavo centenario della morte di san Francesco, fortemente voluta dalla nostra presidente Proietti, mette a disposizione dei comuni umbri un milione di euro con l’obiettivo di mettere a valore il rapporto tra il patrono d’Italia e il territorio umbro.

Ho tenuto inoltre a informare gli amministratori presenti – ha detto sempre l’assessore - che nell’ambito della prossima campagna di promozione turistica regionale, Terni e i comuni ternani, avranno un’ampia rappresentazione e saranno anche protagonisti di alcuni progetti speciali portati avanti con le Tv e le radio nazionali. Lunedì 11 maggio a Milano sveleremo più compiutamente le azioni, il piano media oltre agli spot che andranno in onda a partire da metà maggio”.