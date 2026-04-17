In Consiglio le convenzioni per la gestione dei rifiuti e la Segreteria Comunale

politica

Gestione dei rifiuti, servizio di segreteria, variazioni di bilancio e contrasto alla violenza sulle donne sono stati i temi al centro dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Acquapendente, riunitosi venerdì 10 aprile. Tra le delibere più rilevanti, l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della procedura di gara relativa al servizio di raccolta e gestione integrata dei rifiuti urbani. L'associazione tra comuni ex articolo 30 del Testo unico enti locali (TUEL) prevede, fra l'altro, l’individuazione di un comune capofila e la delega alla Provincia di Viterbo in qualità di stazione appaltante qualificata, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione del servizio.

Via libera anche allo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata con il Comune di Vitorchiano del servizio di segreteria comunale, misura finalizzata alla nomina di un segretario titolare garantendo continuità operativa all'Amministrazione. Sul fronte economico-finanziario, il Consiglio ha ratificato la variazione di bilancio per il triennio 2026-2028 già approvata dalla Giunta venerdì 20 marzo, oltre ad approvare una ulteriore variazione ai sensi dell’articolo 175, comma 3, del TUEL, dove, fra l'altro, è contenuto lo stanziamento per la Festa dei Pugnaloni.

Nel corso della seduta, inoltre, è stata discussa la mozione presentata dal gruppo di minoranza "Insieme per cambiare", relativa all’adesione alla campagna "Mai Bandiera Bianca" finalizzata al contrasto della violenza sulle donne, campagna promossa da ANCI Lazio e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questa occasione, l'Amministrazione ha sottolineato l'incessante impegno portato avanti in questi anni per il contrasto alla violenza di genere, in particolare in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), attraverso spettacoli teatrali e numerose iniziative a tema, come quelle realizzate in biblioteca con il centro antiviolenza Erinna, Arci, le scuole e altre realtà. Tra queste si ricorda l'apposizione di una targa in biblioteca e di una teca con scarpe rosse in ceramica.



In futuro tale impegno non verrà meno e si intensificheranno le campagne di comunicazione e social. Infine la sindaca Alessandra Terrosi ha comunicato l'assegnazione delle Deleghe a Sport, Protezione Civile e Riserva Naturale Monte Rufeno all'assessore Glauco Clementucci, che si sommano alle altre già precedentemente attribuite (Ambiente e frazione di Trevinano).