"Auspichiamo al più presto un confronto per un contributo partecipato del Pd sul futuro del servizio sanitario regionale"

politica

"L’adesione alle scelte matura nella partecipazione e nel confronto. Perché una decisione, per essere davvero condivisa, ha bisogno di radici comuni e di crescere nel dialogo. Senza partecipazione e confronto non c’è responsabilità collettiva e si rischiano scelte poco comprensibili e conflitti irriducibili. Quando le scelte riguardano il futuro delle politiche sanitarie, questo assume un valore ancora più profondo. Un valore che una comunità politica come il Partito Democratico deve custodire gelosamente e praticare con impegno, rigore e coerenza. Nelle ultime ore la stampa ha dato credito ad alcune indiscrezioni relative ai contenuti del nuovo piano socio-sanitario che rappresentano una novità nel dibattito regionale e che hanno sollevato numerosi interrogativi. Il riferimento, evidentemente, è all’ipotesi di una Asl unica.

Siamo portati a pensare che la notizia sia priva di fondamento, sia perché un progetto simile non fa parte dei programmi e dei progetti condivisi e con cui ci siamo presentati alle elezioni, sia per almeno un paio di considerazioni. La prima è che le esperienze regionali che fino ad ora hanno tentato di adottare questa scelta hanno dovuto introdurre sostanziali correttivi in ragione di esiti incerti, che hanno manifestato profili di disfunzionalità, diseconomie ed inefficienza dei servizi. La seconda è che l’accorpamento interverrebbe in un sistema ancora in sofferenza nel momento in cui si iniziano a vedere i primi frutti delle misure di rafforzamento dei servizi intraprese dalla giunta Proietti.

Quello che auspichiamo è che il Pd Umbria si faccia carico, da subito, di un doveroso e urgente confronto sul futuro della sanità regionale, affinchè il Pd sia messo nelle condizioni di portare un proprio contributo alle scelte che incideranno sull’orizzonte di vita delle nostre comunità. Perché la politica non si fa solo per delega, ma ha bisogno di nutrirsi di momenti di analisi, elaborazione e partecipazione. Perché abbiamo bisogno di praticare politiche che siano a misura di territorio e che sappiano guardare oltre l’ingegneria istituzionale per affrancare e tutelare storie, esigenze, istanze dei luoghi con maggiore fragilità o con opportunità da cogliere.

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Da parte nostra, siamo impegnati per mettere a terra il lavoro di elaborazione di un documento provinciale e cittadino, col prezioso contributo del forum, sui temi del futuro del servizio socio-sanitario regionale, su cui abbiamo lavorato per settimane avendo cura di allargare partecipazione e confronto. Siamo a disposizione per ospitare a Terni un momento di dibattito a livello regionale per poter arricchire la discussione e condividere le scelte”. Così, in una nota, il segretario provinciale e il segretario comunale del Pd Terni Carlo Emanuele Trappolino e Leopoldo Di Girolamo.