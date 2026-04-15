Ricevuta in Comune la delegazione della città bulgara di Troyan

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Mercoledì 15 aprile è stata ricevuta in Comune dal sindaco Roberta Tardani e dal vicesindaco Stefano Spagnoli una delegazione della città bulgara di Troyan guidata dal vicesindaco Veronika Todorova e accompagnata dal console onorario della Repubblica di Bulgaria in Umbria, Antonio Cascianelli. La delegazione bulgara si trova in Italia per partecipare all’assemblea generale di Aeucc, il gruppo europeo di cooperazione territoriale delle città della ceramica, che si terrà nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Deruta, nell'ambito della rassegna artistico-culturale "Magia di un'Arte", a cui parteciperà anche il Comune di Orvieto. La città di Troyan vanta infatti una lunga storia di produzione della ceramica.

Dopo l'incontro in Comune la delegazione ha fatto visita al Duomo, al Pozzo di San Patrizio e al Teatro Mancinelli. "È stato un piacere - commenta il sindaco Roberta Tardani - accogliere a Orvieto la delegazione della città di Troyan con cui condividiamo una tradizione importante come quella della ceramica, elemento identitario e culturale dei nostri territori. Questi momenti di incontro rappresentano un’opportunità concreta per tessere relazioni internazionali e costruire nuove occasioni di collaborazione anche nell’ambito della rete europea di Aeucc. La partecipazione all’assemblea di Deruta conferma il valore di fare sistema tra città che condividono storia, saperi e prospettive di sviluppo legate all’arte e all’artigianato di qualità".