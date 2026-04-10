Mega eolico Teverina, stop a 13 pale alte 250 metri. "Ottimo risultato per il territorio"

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Il sindaco di Celleno Luca Beraldo interviene a seguito della sentenza del Tar che ha integralmente rigettato il ricorso proposto da Fred Olsen Renewables Italy srl per la realizzazione di un mega impianto eolico industriale di grandi dimensioni, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministero della Cultura, nei confronti del Comune di Celleno e del Comune Viterbo.

“Si tratta di un ottimo risultato – dichiara il Sindaco – a difesa del nostro territorio, del paesaggio e della nostra comunità. Un progetto che prevedeva l’installazione di 13 aerogeneratori alti 250 metri avrebbe determinato una trasformazione radicale e irreversibile dell’identità della comunità, della Teverina e della Tuscia, con un impatto visivo e ambientale devastante". L’intervento, formalmente ricompreso tra i territori dei Comuni di Viterbo, Montefiascone e Celleno, avrebbe però inciso in modo particolarmente gravoso proprio sul territorio cellenese.

"È necessario – prosegue Beraldo – dirlo con chiarezza: sebbene il progetto coinvolgesse più Comuni, gli aerogeneratori sarebbero sorti in aree immediatamente a ridosso di Celleno, dietro a Il Casino, La Selva e Fiogene, con una conseguente esposizione diretta della nostra comunità agli impatti maggiori. I cittadini di Celleno avrebbero sopportato il peso più significativo in termini di deturpazione del paesaggio, impatto acustico, alterazione dell’ecosistema e ricadute sulle attività agricole e zootecniche".