"Guardiamo con fiducia alle decisioni che avranno uno sbocco nel nuovo Piano socio-sanitario della Regione"

politica

Giovedì 9 aprile, come annunciato, verranno consegnate alla Regione Umbria le 13.950 firme di cittadini che chiedono il potenziamento dell'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto. Il nostro Comune, come tanti altri, ha accompagnato e sostenuto l'iniziativa promossa dal Comitato Orvietano per la Salute Pubblica.

Da una parte va sottolineato l'attaccamento e la fiducia della cittadinanza anche dei territori dell'Alto Lazio verso l'Ospedale di Orvieto e dall'altro la grande disponibilità e apertura che l'Amministrazione Regionale e la presidente Stefania Proietti hanno mostrato verso queste istanze. È un segnale importante che fa sperare in uno sviluppo positivo delle iniziative annunciate ed alcune già avviate sia riguardo all'Ospedale che al territorio, come l'apertura della Casa della Comunità di Fabro e presto di Orvieto.

Il cambiamento è già iniziato e da iniziative come queste puo ricevere ulteriore forza. Il compito è impegnativo, perche veniamo da tagli draconiani alla sanità confermati anche nell'ultima finanziaria varata dal Governo. Ma si può cambiare e guardiamo con fiducia alle decisioni che stanno maturando e che avranno uno sbocco nel nuovo Piano socio-sanitario della Regione Umbria.

Pubblicità

Chiediamo ai mezzi di informazione di dare conto di questo spirito e di dare voce ai Comitati e ai sindaci che sono i protagonisti di queste iniziative piuttosto che al solito teatrino della politica dove chi ha governato e governa ancora a livello nazionale cerca di oscurare le proprie responsabilta per il ridimensionamento del Servizio sanitario nazionale e la sua privatizzazione.

Valentino Filippetti,

sindaco di Parrano