Porano Cardioprotetta, arriva il terzo defibrillatore automatico

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Nella giornata di sabato 28 marzo, alle 11, l’Amministrazione Comunale di Porano procederà all’istallazione di un terzo defibrillatore automatico in Via Kennedy, all'esterno del Nido Comunale "Il Cerchio Magico" che si aggiunge a quelli già istallati in Piazza Garibaldi (Biblioteca) e in zona Farmacia. Grazie a questa rete capillare di dispositivi salvavita, il Comune di Porano entra a pieno titolo tra i Comuni denominati "Città Cardioprotetta". Con delibera di giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Barbara Marinelli, ha infatti approvato il progetto "Porano Città Cardioprotetta".

Un risultato reso possibile non solo dalla presenza diffusa dei DAE, ma anche dall’impegno dei cittadini che, negli anni, hanno partecipato numerosi ai corsi di formazione organizzati per il loro corretto utilizzo. Il sindaco, Marco Conticelli, ha espresso al Comitato Festeggiamenti il proprio compiacimento per la donazione. "Ringraziamo il Comitato - ha detto - per questa importante iniziativa che ricambia la generosità dei cittadini e consente di dotare il nostro territorio di strumenti salvavita spesso decisivi per l’esito di un primo soccorso. Un particolare ringraziamento al consigliere comunale Piero Frasconi per il determinante apporto fornito alla realizzazione del progetto".

Nel 2025, in Italia, si sono registrati circa 60.000 arresti cardiaci extraospedalieri. I defibrillatori automatici installati nei luoghi pubblici da parte dei Comuni, possono fare la differenza tra la vita e la morte, in quanto rappresentano un importantissimo presidio di sicurezza sanitaria sul territorio perchè permettono, anche a chi non è medico, una manovra salvavita in caso di arresto cardiaco. Il Comune di Porano, infatti, nei mesi scorsi ha organizzato e realizzato un corso BLSD per soccorritori laici, insieme alla Uisp Ovieto Medio Tevere Aps e al quale hanno aderito anche numerosi cittadini.