Nova lancia la campagna di tesseramento 2026. Al centro le associazioni del territorio

politica

L'Associazione Politica "Nova" avvia la campagna di tesseramento 2026, con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno civico e la partecipazione attiva sul territorio. "Nova" nasce come realtà impegnata a creare connessioni tra cittadini, istituzioni e realtà locali, promuovendo strumenti innovativi di partecipazione, trasparenza e collaborazione. In questo percorso, il coinvolgimento delle associazioni rappresenta un elemento fondamentale: sono infatti il cuore pulsante della vita sociale, culturale e solidale delle comunità, e il loro protagonismo è essenziale per costruire un tessuto territoriale più coeso, dinamico e inclusivo.

Per il 2026, "Nova" apre formalmente il tesseramento alle Associazioni Locali, invitandole a entrare nella rete civica dell’organizzazione attraverso una quota di 20 euro. L’adesione garantisce:

•⁠ ⁠partecipazione alla vita associativa;

•⁠ ⁠accesso all'app Domo per dispositivi mobili;

•⁠ ⁠supporto per campagne di raccolta fondi a sostegno di progetti e iniziative associative.

Questa scelta nasce dalla volontà di costruire una rete territoriale sempre più forte e interconnessa, capace di valorizzare le esperienze locali e mettere a disposizione strumenti concreti per amplificarne l’impatto. La modalità di iscrizione è completamente digitale: è possibile aderire tramite il link pubblico domo-nova.vercel.app/register, compilando il modulo online e completando la procedura in pochi semplici passaggi.



Durante la registrazione, sarà richiesto di inserire il codice promo PROMO-2026-PG per completare correttamente l’adesione. Solo attraverso la condivisione e la partecipazione è possibile generare un cambiamento reale e duraturo per il nostro territorio. Nei prossimi giorni saranno presentate nuove iniziative e opportunità dedicate alla comunità, per continuare insieme a costruire un percorso di crescita condivisa e partecipata.

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Nova Orvieto