Nova lancia la campagna di tesseramento 2026. Al centro le associazioni del territorio
L'Associazione Politica "Nova" avvia la campagna di tesseramento 2026, con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno civico e la partecipazione attiva sul territorio. "Nova" nasce come realtà impegnata a creare connessioni tra cittadini, istituzioni e realtà locali, promuovendo strumenti innovativi di partecipazione, trasparenza e collaborazione. In questo percorso, il coinvolgimento delle associazioni rappresenta un elemento fondamentale: sono infatti il cuore pulsante della vita sociale, culturale e solidale delle comunità, e il loro protagonismo è essenziale per costruire un tessuto territoriale più coeso, dinamico e inclusivo.
Per il 2026, "Nova" apre formalmente il tesseramento alle Associazioni Locali, invitandole a entrare nella rete civica dell’organizzazione attraverso una quota di 20 euro. L’adesione garantisce:
• partecipazione alla vita associativa;
• accesso all'app Domo per dispositivi mobili;
• supporto per campagne di raccolta fondi a sostegno di progetti e iniziative associative.
Questa scelta nasce dalla volontà di costruire una rete territoriale sempre più forte e interconnessa, capace di valorizzare le esperienze locali e mettere a disposizione strumenti concreti per amplificarne l’impatto. La modalità di iscrizione è completamente digitale: è possibile aderire tramite il link pubblico domo-nova.vercel.app/register, compilando il modulo online e completando la procedura in pochi semplici passaggi.
Durante la registrazione, sarà richiesto di inserire il codice promo PROMO-2026-PG per completare correttamente l’adesione. Solo attraverso la condivisione e la partecipazione è possibile generare un cambiamento reale e duraturo per il nostro territorio. Nei prossimi giorni saranno presentate nuove iniziative e opportunità dedicate alla comunità, per continuare insieme a costruire un percorso di crescita condivisa e partecipata.
Nova Orvieto
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