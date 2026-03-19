"No alla frammentazione dell'Ordinamento, sì alla coesione per la tutela climatica e ambientale". Il Comitato dei Giuristi per la tutela climatica e ambientale per il No al Referendum 

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"La tutela climatica e ambientale deve essere oggi più che mai al vertice delle priorità e realizzare strumenti concreti per le popolazioni, troppo spesso vulnerabili ed esposte alle ricorrenti crisi ed emergenze climatiche dal Piemonte al Friuli, dall’Emilia alla Calabria e alla Sicilia, drammaticamente colpite anche di recente. Questo impone una forte coesione e una solida tenuta dell’Ordinamento. Vanno prevenute confusioni e conflitti istituzionali ulteriori. Per questo motivo devono essere respinte le proposte di modifica di vari articoli della Costituzione della Repubblica, che incrinerebbero equilibri essenziali, indebolirebbero lo Stato e lo Stato di diritto e danneggerebbero la reputazione dell’Italia".



È quanto si legge nel comunicato per il No al Referendum dei "Giuristi per la tutela climatica e ambientale". Il Comitato ritiene che la stabilità degli ordinamenti su scala globale e la garanzia, in ciascuno di essi, della separazione dei poteri siano elementi essenziali per la tutela climatica, anche ai fini dell’attuazione e del rafforzamento degli obiettivi dell’Agenda 2030, della just transition, dei principi di global justice e degli stessi processi di pace. "L'affermazione con modifiche della Costituzione della autonomia particolare del Pubblico Ministero e il proliferare di Organi di governo della Magistratura, con potenziali conflitti di inter istituzionali di vario tipo - conclude la nota - sono l’altro lato dell’autonomia particolare o differenziata delle Regioni, già stigmatizzata dalla Corte Costituzionale: va scongiurata una tendenza alla frammentazione e alla separazione proprio mentre gli eventi attuali e le emergenze ricorrenti impongono di rafforzare coesione e cooperazione istituzionale. L'unità e indissolubilità d'Italia è tanto più necessaria adesso e tutto ciò che la possa incrinare va ripudiato".



I "Giuristi per la tutela climatica e ambientale" sono coordinati dagli avvocati Francesco Paola (Foro di Perugia) e Dario Piccioni (Foro di Roma). Francesco Paola è avvocato patrocinante in Cassazione, studioso dei processi di cooperazione e valorizzazione anche di titoli di proprietà industriale, ha patrocinato complesse difese e ha realizzato, senza fondi pubblici, la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, di cui è presidente. Dario Piccioni è avvocato patrocinante in Cassazione e ha patrocinato difese complesse e di particolare rilievo. Il Comitato "Giuristi per la tutela climatica e ambientale" ha collegamenti nazionali e internazionali e si propone di rafforzare, su scala globale, la tutela climatica e ambientale.