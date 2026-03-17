Prosegue il potenziamento della pubblica illuminazione, focus sulle aree di sosta

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Continuano a Vitorchiano gli interventi per il progressivo potenziamento della pubblica illuminazione. In questa fase, il focus è in particolare sulle aree di sosta. I lavori hanno interessato quelle di Via Gramignana (località Pallone), Via della Quercia e Via dei Bucaneve (località Paparano) e Via delle Mimose (località Sodarella).

Tali potenziamenti della rete fanno seguito a quelli già effettuati nel recente passato in Via Sodarella, Via Pirandello, Via dei Bucaneve, Via delle Begonie, Via Paparano, Via La Nova, nel piazzale del cimitero, nell’area parcheggio in Via Manzoni (davanti alla piscina), Via Monte Rosa, Via Mario Patrizi, Piazza Monti Cimini e presso il parcheggio a servizio del cinema multisala nonché presso il parcheggio multipiano di Piazza Umberto I.

"Parliamo con piacere di attività - ricorda il sindaco Ruggero Grassotti - che erano già state anticipate in occasione del consiglio comunale del 29 ottobre 2025 e fanno seguito, peraltro, alle segnalazioni dei cittadini raccolte lo scorso anno". Gli uffici sono inoltre già al lavoro per proseguire nella gara di affidamento per la sostituzione, lungo le principali strade comunali, di ulteriori 400 lampade con moderne plafoniere led ad alta efficienza e basso consumo.

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"L’obiettivo - prosegue l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - resta quello di rendere progressivamente sempre più fruibili le aree urbane, partendo da quelle più isolate, più frequentate in orario serale oppure dove l’impianto esistente presenta, magari per semplice vetustà, le maggiori carenze”.

“Queste azioni - conclude il primo cittadino - si coniugano inoltre a quelle recenti e relative all'estensione e potenziamento dell’impianto di video sorveglianza, un progetto di cui si è data recentemente notizia dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, con cui l’impianto comunale ha superato gli 80 punti di ripresa complessivi, allo scopo di rendere Vitorchiano sempre più sicuro".