Zes Umbria, nasce l'Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti

politica

La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato l’istituzione dell’Unità di missione ZES Umbria, una struttura tecnico-organizzativa finalizzata al coordinamento delle attività regionali legate alla Zona Economica Speciale e al supporto delle azioni di promozione territoriale e attrazione degli investimenti. La delibera, proposta dall’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, nasce alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 171 del 18 novembre 2025 che ha inserito l’Umbria, insieme alle Marche, all’interno della ZES Unica.

L’Unità di missione ZES Umbria avrà il compito di favorire la piena integrazione tra gli strumenti regionali, nazionali ed europei a sostegno della competitività delle imprese e di accompagnare il territorio nell’utilizzo delle opportunità offerte dal nuovo quadro normativo. In particolare la struttura lavorerà sulla promozione delle opportunità della ZES, sul coordinamento degli interventi regionali, sul monitoraggio degli effetti delle misure e sui rapporti con la Struttura di missione ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le attività previste rientrano anche il supporto all’attrazione di investimenti, la diffusione delle informazioni alle imprese, l’organizzazione di iniziative dedicate e la raccolta dei dati sugli interventi realizzati grazie ai benefici della ZES.

“Con l’ingresso dell’Umbria nella ZES – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti – si apre una fase nuova per la competitività del nostro tessuto produttivo. L’Unità di missione nasce proprio con l’obiettivo di mettere a sistema tutte le competenze regionali e di coordinare in modo efficace i rapporti con i soggetti nazionali e territoriali coinvolti. Vogliamo accompagnare imprese e investitori nell’utilizzo di queste opportunità, favorendo nuovi insediamenti produttivi, innovazione e occupazione”.

La struttura sarà composta da rappresentanti delle principali direzioni regionali coinvolte nelle politiche di sviluppo e programmazione, oltre che da referenti delle società e delle agenzie regionali: Sviluppumbria, Gepafin, ARPAL Umbria e Agenzia Umbria Ricerche. L’Unità di missione opererà come punto di raccordo tra la Regione, le istituzioni nazionali e gli altri interlocutori del territorio – tra cui Agenzia delle Entrate, INPS e Camera di Commercio dell’Umbria – con l’obiettivo di garantire un’azione coordinata e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale per lo sviluppo dell’economia regionale.