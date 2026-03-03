Confronto civico sul Referendum Costituzionale. Le ragioni del Sì e quelle del No

politica

Si terrà sabato 7 marzo alle 17.30, al Centro Socio-Culturale di Castel Viscardo (Piazza Italia, 1), un confronto civico sul Referendum Costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’iniziativa punta ad offrire ai cittadini un'occasione di approfondimento e dialogo sulle ragioni del Sì e del No.

Al centro dell’appuntamento, un dibattito aperto e pluralista che vedrà protagonisti due relatori con posizioni contrapposte. Il professor Franco Raimondo Barbabella interverrà a sostegno del Sì, illustrando le motivazioni favorevoli alla riforma costituzionale oggetto della consultazione. A presentare invece le ragioni del No sarà il dottor Massimo Erbetti, che proporrà una lettura critica delle modifiche sottoposte a referendum.

A moderare l’incontro, l’avvocato Giuseppe Barbaro, con il compito di guidare il confronto e favorire un dialogo equilibrato tra i relatori, garantendo spazio anche agli interventi e alle domande del pubblico. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività informative organizzate in vista della consultazione referendaria, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione consapevole e informata.



La cittadinanza è invitata a partecipare.