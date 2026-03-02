M5S, AVS e PCI uniti per l'ambiente: "La differenziata non è un fine, ma una risorsa contro l'ampliamento della discarica"

politica

Migliorare la gestione dei rifiuti in Umbria non è più solo una questione di senso civico: è una necessità economica e ambientale impellente. Con una popolazione regionale di circa 800.000 abitanti, ogni errore nelle scelte infrastrutturali grava pesantemente sulle tasche dei cittadini e sull'integrità del territorio. Per queste ragioni Movimento 5 Stelle Orvieto, Alleanza Verdi e Sinistra Orvieto e Partito Comunista Italiano Orvieto annunciano l'avvio di una serie di iniziative congiunte nei prossimi mesi per sensibilizzare la cittadinanza su un nuovo modello di economia circolare.

Il rifiuto, da costo a opportunità: la nostra visione è chiara, la raccolta differenziata è lo strumento per trasformare il rifiuto da semplice "costo di smaltimento" a vera risorsa economica;

Prolungamento della vita della discarica: ogni chilo di plastica, carta o organico correttamente conferito evita di occupare spazio prezioso nel nostro sito di smaltimento;

No all'ampliamento: ottimizzare il riciclo è l'unica vera barriera contro l'ampliamento della discarica, un'ipotesi giustamente temuta e avversata dalla comunità orvietana;

Qualità del conferimento: non basta differenziare, bisogna farlo bene. Un carico di carta contaminato da residui organici è, nei fatti, un "rifiuto indifferenziato travestito" che aumenta gli scarti di lavorazione e i costi.

La nostra strategia, educazione e azione: le campagne informative che promuoveremo mirano a ridurre drasticamente gli errori alla base della filiera. Educare sulla qualità del conferimento significa rendere efficienti gli impianti di riciclo e abbassare la pressione ambientale sul nostro comprensorio.



"Vogliamo passare dalla logica dell'emergenza a quella della programmazione. Orvieto non può essere la pattumiera della regione, ma deve diventare il modello regionale dell'economia circolare". Le date e i luoghi dei primi incontri informativi saranno comunicati nei prossimi giorni. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le realtà produttive a partecipare attivamente per costruire insieme un'Orvieto più pulita e sostenibile.

Movimento 5 Stelle Media Valle del Tevere e Comprensorio Orvietano

Alleanza Verdi e Sinistra Orvieto

Partito Comunista Italiano Orvieto