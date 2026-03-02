Comunità Riformista si radica nella Media Valle del Tevere

politica

In queste settimane si è avviato il processo costitutivo del Coordinamento Territoriale della Media Valle del Tevere di Comunità Riformista, un nuovo spazio di elaborazione politica, partecipazione e confronto. Questa iniziativa si colloca all’interno del più ampio progetto di Comunità Riformista, nato nei mesi scorsi come laboratorio politico e culturale aperto, inclusivo e plurale, pensato per rilanciare un dibattito partecipato sui temi strategici per lo sviluppo dei nostri territori e dell’intera regione Umbria.

Comunità Riformista si propone di ricomporre un campo riformista radicato nei valori democratici, nel progresso sociale, nella solidarietà e nella costruzione di risposte concrete ai bisogni dei cittadini, recuperando la capacità di riunire culture politiche diverse e superando le logiche di contrapposizione sterile. Il Coordinamento della Media Valle del Tevere nasce come spazio di aggregazione e di lavoro, aperto a tutte le persone e le realtà che condividono l’esigenza di costruire un percorso comune fondato su confronto, progettualità e radicamento territoriale.

All’iniziativa hanno già aderito rappresentanti e attivisti provenienti da diverse esperienze politiche, tra cui il Partito Socialista Italiano, Italia Viva, i comitati di Più Uno e numerose liste civiche attive nell’intero territorio della Media Valle del Tevere. Adesioni che testimoniano la volontà di dare impulso a un progetto politico significativo, capace di unire sensibilità differenti su basi condivise di riformismo, apertura e rispetto per il pluralismo. Nei prossimi giorni il Coordinamento promuoverà una serie di incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di confronto con comunità locali, associazioni, cittadini e amministrazioni, con l’obiettivo di definire insieme le priorità politiche e sociali da mettere al centro dell’azione futura.

Tra i principali obiettivi vi è la costruzione di una piattaforma programmatica capace di affrontare in modo innovativo le sfide della Media Valle del Tevere – dallo sviluppo economico alla coesione sociale, dalla tutela dell’ambiente alla qualità dei servizi – attraverso un approccio serio, partecipato e lungimirante. Il Coordinamento invita tutte le realtà interessate a partecipare a questo percorso, contribuendo con proposte, energie e visioni per il futuro della Media Valle del Tevere.