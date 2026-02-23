Svincolo di Marsciano e restauro del ponte sul Tevere, assegnati 1,5 milioni di euro

politica

La Giunta Regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l’assegnazione di un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro a favore della Provincia di Perugia per la realizzazione di interventi strategici di sistemazione della viabilità in corrispondenza dello svincolo di Marsciano-Collazzone e per il restauro e risanamento conservativo del ponte sul fiume Tevere lungo la Strada Provinciale 375/4.

“Questo intervento – spiega l’assessore De Rebotti - si inserisce nel quadro degli obiettivi delineati dal Documento di economia e finanza regionale 2026-2028 e rappresenta un’azione fondamentale per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità regionale, risolvendo criticità storiche e garantendo un collegamento più efficiente tra i Comuni della destra del Tevere e la E45. Il restauro del ponte sul Tevere è poi strategico per garantire la mobilità in sicurezza dell’intero territorio”.

Il finanziamento regionale sarà così ripartito:

Pubblicità

• 1.035.000 euro destinati alla ristrutturazione dello svincolo, con l’inserimento di una rotatoria tra la strada provinciale 375 (tratti 4 e 6), la SS 3 Bis Tiberina (E45) e la viabilità comunale

• 465.000 euro destinati al restauro e risanamento conservativo del ponte sul fiume Tevere, che rappresenta uno dei pochi attraversamenti del fiume e soffre di problematiche strutturali agli appoggi delle travature

La restante quota finanziaria necessaria per completare gli interventi, sarà garantita dalla Provincia di Perugia attraverso il Piano Ponti 2024-2029 e da risorse di terzi. La Giunta Regionale ha inoltre espresso parere favorevole per l’utilizzo delle eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta per ulteriori interventi di miglioramento funzionale del ponte, previa autorizzazione del servizio regionale competente.