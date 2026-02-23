Sì del Consiglio Comunale all'adesione al Consorzio Industriale del Lazio

politica

Il Consiglio Comunale di Acquapendente ha deliberato l'adesione dell'Amministrazione al Consorzio Industriale del Lazio. Una scelta strategica a sostegno delle imprese con sede e attività nel territorio aquesiano. In tal modo, le aziende che operano in un comune associato al Consorzio avranno la possibilità di presentare progetti nell'ambito dei bandi regionali destinati alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché l'accesso agli strumenti di semplificazione e ai servizi previsti. Una scelta di rilievo per l'attuazione di politiche efficaci in grado di rendere più attrattivo il territorio.

In ogni caso, il Comune di Acquapendente sottolinea che l'adesione al Consorzio Industriale del Lazio è avvenuta, per il momento, senza il conferimento delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi. "I comuni associati al Consorzio industriale del Lazio - dichiara la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi - rendono il proprio territorio più attrattivo per le imprese, con tutti i benefici che ne possono derivare. Sull'opportunità o meno di conferire le aree si ragionerà in seguito in maniera più approfondita, con tutti gli attori coinvolti e quindi con le stesse imprese del territorio, perché di fatto si tratta di delegare una decisione in materia urbanistica".