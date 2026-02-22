Parcheggio di Via Roma, lavori di riparazione all'impianto elettrico e antincendio

politica

L'assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo, ha diffuso la nota di replica all'interrogazione a risposta scritta sulle porte tagliafuoco del parcheggio di Via Roma presentata dai consiglieri Cristina Croce e Federico Giovannini (Pd), Daniele Di Loreto, Stefano Biagioli e Mauro Caiello (GruppoMisto).

"Relativamente al parcheggio di Via Roma - scrive l'assessore - tutti i presidi antincendio sono stati verificati nel mese di dicembre dalla ditta ASI-Azienda Servizi Italia incaricata della manutenzione con determina dirigenziale n.648 del 6/6/2025 e precisamente prima dell’inizio di Umbria Jazz Winter 2025/2026.



Venerdì 23 gennaio il dirigente del Settore Tecnico, l'architetto Rocco Olivadese, congiuntamente al perito industriale, Domenico Bonasera, ha effettuato un sopralluogo riscontrando i problemi di seguito elencati: porte tagliafuoco bloccate con sassi, parte del circuito di rilevazione guasto a causa di infiltrazioni di acqua piovana, parte dell’impianto di illuminazione guasto a causa di infiltrazioni di acqua piovana.



Si è quindi provveduto immediatamente a rimuovere i sassi, che erano stati posizionati impropriamente, e verificato il corretto funzionamento delle porte tagliafuoco. Delle altre problematiche riscontrate è stato portato a conoscenza anche il Comando della Polizia Locale. Nella stessa giornata è stata contattata la ditta Emmelettrica per un sopralluogo congiunto per una ricognizione/verifica dettagliata delle anomalie evidenziate. Con determina n.197 dell'11 febbraio 2026 è stata incaricata la ditta Emmelettrica per la riparazione dell’impianto elettrico e antincendio".