Palazzo del Vino e dei Prodotti della Terra, il Gruppo Consiliare Pd scrive ai sindaci delle Aree Interne

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico Comune di Orvieto ha indirizzato una lettera aperta ai sindaci della Aree Interne con cui si richiama l'attenzione sul "Palazzo del Vino e dei Prodotti della Terra – Centro delle culture agroalimentari ed enogastronomiche dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano". Di seguito in forma integrale:



Gentili sindaci,

ci rivolgiamo a voi nella nostra qualità di consiglieri comunali del Comune di Orvieto, ma soprattutto come rappresentanti di un Comune che, in quanto Capofila dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano, ha assunto – insieme a tutti gli enti aderenti – una responsabilità politica e istituzionale condivisa rispetto all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, da voi tutti approvata.

Prima di tutto volevamo congratularci per il prestigioso riconoscimento del lavoro svolto nel periodo 2014–2020 da cui è scaturito un modello “pionieristico” definito nel Rapporto 2025 di ItaliaDecide “La cultura e i territori”, presentato di recente alla Camera dei Deputati, “un esempio autorevole e lungimirante di welfare culturale applicato alle aree interne: un’esperienza nata nel 2014 nell’Area Sud-Ovest Orvietano che, da progetto pilota, si è affermata come modello di sviluppo territoriale fondato sulla cultura, sulla coesione sociale e sulla responsabilità pubblica”.

Supportati da questa spinta di entusiasmo, con questa lettera desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla situazione attuale del “Palazzo del Vino e dei Prodotti della Terra – Centro delle culture agroalimentari ed enogastronomiche dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano”, intervento finanziato nell’ambito della Strategia d’Area (Fondi PSR) e concepito fin dall’origine non come progetto del solo Comune di Orvieto, ma come infrastruttura territoriale a servizio dell’intera Area Interna.

Come sapete, il progetto nasce dall’esperienza del Palazzo del Gusto e si fonda su una visione chiaramente esplicitata nella Strategia d’Area:

- un punto di accesso conoscitivo multidisciplinare alle risorse agroalimentari ed enogastronomiche del territorio;

- uno spazio di comunicazione, formazione, documentazione e promozione delle filiere locali;

- un luogo capace di mettere in relazione produzioni, saperi, biodiversità, turismo, università, comunità locali e operatori economici, con strumenti innovativi e una forte proiezione territoriale.

Il Palazzo è stato inaugurato nel dicembre 2024, risulta completamente rifunzionalizzato e dotato delle infrastrutture previste dal progetto. Tuttavia, a distanza di mesi, la struttura è di fatto chiusa e non operativa, a causa del rallentamento – da parte del Comune di Orvieto – delle scelte relative alla gestione e all’avvio delle attività.

Riteniamo che questa situazione ponga un problema che non riguarda esclusivamente Orvieto, ma chiama in causa tutti i Comuni dell’Area Interna, per almeno tre ragioni:

- il progetto è parte integrante della Strategia d’Area ed è stato approvato collettivamente come strumento di valorizzazione dell’intero territorio Sud-Ovest Orvietano, non di un singolo Comune;

- il protrarsi dell’inattività rischia di svuotare di senso un investimento pubblico già realizzato, compromettendo credibilità istituzionale, capacità attuativa e fiducia dei soggetti economici e sociali coinvolti;

- l’assenza di una gestione operativa impedisce di attivare quelle funzioni di rete (formazione, enoturismo, documentazione, promozione delle filiere, biodiversità, “cattedra ambulante di agricoltura”) che rappresentano il cuore del progetto e la sua vera ricaduta territoriale.

Per queste ragioni, vi proponiamo di riportare il tema all’attenzione politica dell’Area Interna, sollecitando un confronto tra i sindaci e il Comune Capofila, affinché si chiariscano tempi, modalità e scelte di gestione del Palazzo, nel pieno rispetto dello spirito e degli obiettivi della Strategia d’Area.

Siamo convinti che una iniziativa condivisa, anche sotto forma di richiesta formale di aggiornamento o di incontro istituzionale, possa contribuire a sbloccare una situazione che rischia altrimenti di tradursi in un’occasione mancata per l’intero territorio.

Restiamo a disposizione per ogni confronto e vi ringraziamo per l’attenzione.