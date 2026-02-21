Dissesto idrogeologico, Pd: "L'Umbria chiede risorse al Governo per salvare Orvieto e Todi"

politica

È su impulso e con l’iniziativa politica del Partito Democratico di Orvieto e di Todi, insieme alle forze di centrosinistra, che il Consiglio Regionale ha approvato la mozione per sollecitare interventi e fondi contro il rischio che incombe sulla Rupe di Orvieto e sul Colle di Todi. Un passaggio istituzionale che richiama alla memoria la stagione della Legge Speciale di cinquant’anni fa e che oggi impone una nuova unità tra le forze politiche.

Sembra di essere tornati indietro di mezzo secolo. Allora, le classi dirigenti che governavano Todi e Orvieto chiesero al Governo una Legge Speciale, approvata con un iter rapido e autorevole. La Regione era guidata dal Pci, così come le due città; ciò non impedì però a un Governo di diverso colore politico di riconoscere la gravità dei problemi strutturali e geologici del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto. Tutte le forze politiche, senza distinzioni, intervennero per salvare due comunità umbre, la loro storia, i monumenti e le opere d’arte.

Oggi le forze di maggioranza in Regione hanno approvato una mozione da trasmettere al Governo nazionale per individuare risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico in atto a Orvieto e Todi. La minoranza di centrodestra non ha partecipato al voto.

Pubblicità

L’onorevole umbro Raffaele Nevi, di Forza Italia, ha preso atto della decisione della maggioranza in Consiglio Regionale, assicurando attenzione e sostegno da parte del Governo nazionale. Una scelta responsbile, che indica una possibile strada anche per la minoranza in Regione e per l’intero centrodestra, compreso quello che governa le città di Orvieto e Todi, affinché si uniscano le forze invece di contrapporle, concentrando l’attenzione sulla sicurezza di territori che rischiano gravi conseguenze idrogeologiche.

Il Partito Democratico di Orvieto e di Todi, insieme alle forze di centrosinistra, ringrazia i consiglieri Michelini, Proietti, Flipponi e Lisci, nonché l’assessore all’Ambiente Thomas De Luca, per aver riportato al centro dell’agenda politica una questione già sollevata a livello nazionale dal senatore Verini con una proposta di emendamento alla Legge di Bilancio 2026.

È il momento di unire le forze, superando polemiche e tatticismi di parte, per garantire a Orvieto e Todi e ai loro territori risorse pluriennali destinate al monitoraggio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Partito Democratico di Orvieto