Via libera alle variazioni al programma opere pubbliche e al bilancio di previsione 2026

Approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2026 del Comune di Vitorchiano, in seguito alle ultime necessarie variazioni. Il Consiglio Comunale, nella seduta numero 60 svoltasi giovedì 12 febbraio, ha dato l'ok all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e al Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, ratificando la delibera di giunta comunale numero 4 del 29 gennaio 2026.

L'assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici Federico Cruciani ha ricordato le linee guida del piano triennale, sottolineando la visione strategica per lo sviluppo di Vitorchiano. “La variazione al programma triennale delle opere pubbliche, dopo l'approvazione del bilancio di previsione avvenuta nella precedente seduta consiliare - ha dichiarato Cruciani - si è resa indispensabile dopo la formale comunicazione da parte della Regione Lazio della concessione di due co-finanziamenti utili a realizzare due importanti opere per la valorizzazione del patrimonio di Vitorchiano: il rifacimento del tetto e dei pavimenti della Chiesa di Sant'Amanzio (500.000 euro dalla Regione a cui si aggiungerà un mutuo di 350.000 nel corso dell'anno) e l'adeguamento funzionale dell'ex Chiesa di San Pietro, che diventerà auditorium (350.000 euro dalla Regione più mutuo di 150.000).”

Si è poi affrontata la questione della piscina comunale di Via Pertini, con l'approvazione della modifica e dell'integrazione della convenzione per la gestione dell'impianto. Il sindaco Ruggero Grassotti ha illustrato il provvedimento, frutto di un percorso durato anni e una complessa mediazione con il gestore a seguito di sentenze passate in giudicato. “Recependo i principi normativi introdotti in seguito alla pandemia a sostegno delle associazioni sportive - ha precisato il primo cittadino - la delibera consente di allineare la scadenza della concessione alla durata residua del mutuo contratto con il Credito Sportivo. Tale atto garantisce a Vitorchiano la continuità di un servizio di eccellenza all'interno di un complesso sportivo di proprietà comunale. Un servizio cresciuto, potenziato e al passo con i tempi e le aspettative.”

Quindi, si è proceduto alla nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio 2026-2028. Si tratta del dottor Pietro Belgiglio, individuato con sorteggio della Prefettura. Il sindaco Grassotti, l'assessore al bilancio Ester Ielmoni e tutta l'Amministrazione hanno rivolto un sentito ringraziamento al revisore uscente, dottor Arturo Mascetti, per la sua professionalità, l'eccellente attività svolta e la capacità di operare in un clima di costante e costruttiva collaborazione

Infine, approvata la risoluzione consensuale della convenzione con il Comune di Capranica per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di segreteria comunale, dopo cinque anni di proficua collaborazione. Anche in questo caso, il Comune di Vitorchiano ha espresso riconoscenza alla dottoressa Pamela Cialoni, sottolineando come il suo operato sia stato costantemente dedicato al bene della collettività. Si apre ora una fase di transizione che porterà, in tempi brevi, alla selezione e alla nomina del nuovo segretario comunale.