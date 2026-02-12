Alla Bit di Milano la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028

politica

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nell’ambito degli appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio, è stata presentata la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028 con il dossier dal titolo "La cultura è volo". L’evento ha rappresentato un momento di orgoglio per il territorio e un’importante occasione per creare contatti, sinergie e opportunità concrete di collaborazione con operatori, istituzioni e media nazionali e internazionali, presenti alla fiera.

Capofila della candidatura è la Città di Tarquinia, lanciata dalla DMO Etruskey e condivisa dagli altri Comuni aderenti: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa. La presentazione a BIT ha puntato a valorizzare il patrimonio etrusco e a promuovere un progetto condiviso capace di attrarre investimenti culturali, flussi turistici qualificati e collaborazioni professionali.

A presentare il progetto di candidatura sono stati Federica Scala (destination manager di DMO Etruskey), Francesco Sposetti (sindaco di Tarquinia) e Lorenza Fruci (coordinatrice del Dossier di Candidatura). "Anche la presentazione a Milano - hanno sottolineato - rappresenta il risultato di un lavoro intenso e condiviso La nostra candidatura plurale nasce dall’impegno dei Comuni della DMO Etruskey e dalla volontà di costruire una proposta culturale inclusiva. Continueremo a lavorare con determinazione per trasformare queste occasioni in progetti reali a vantaggio dell’intero territorio".