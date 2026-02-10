Salviamo l'Ospedale! Qualcuno ci sta pensando.

politica

di Pierfrancesco Sampaolo

In questi giorni è facile trovare sui banconi dei negozi o in altri luoghi pubblici dei moduli di raccolta firme. Vicino a questi, un volantino che recita "Fatti un regalo, firma per il tuo ospedale". Niente di più semplice e diretto per evidenziare un problema enorme che lentamente, ma inesorabilmente sta colpendo il nostro territorio, ovvero il costante depotenziamento delle capacità pubbliche del Servizio sanitario nazionale che, a diversi livelli in tutto il Paese, arranca sempre di più, tra false promesse, interessi privati, boom delle assicurazioni e tagli di bilancio.



Eppure il trauma del Covid-19, per un attimo, pareva avesse alzato il livello di guardia, pareva avesse risvegliato le coscienze e riattivato le responsabilità verso un bene più alto, collettivo e assolutamente trasversale, ovvero la salute pubblica e la sua quantomeno prioritaria importanza. Sembrava ormai palese e indiscutibile quanto un sistema sanitario pubblico efficiente, capillare e universale sia prioritario su tutto, ma non solo per una questione di diritti fondamentali dell’essere umano, non solo per questioni socio-sanitarie ma anche, per vederla in senso economico, perché una pandemia in poco più di qualche settimana ha paralizzato completamente il pianeta, più di qualsiasi altra disgrazia mai accaduta, più della guerra.

Eppure siamo ancora qui, a chiedere di potenziare un ospedale come quello di Orvieto, pallida ombra di quello che fu un tempo e che fa sempre più fatica a coprire le esigenze di una comunità peraltro sempre più anziana. Ne parliamo con Emma Scanu, presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Orvietano per la Salute Pubblica O.d.V., promotore dell’iniziativa e da sempre molto impegnato nella valorizzazione e ripristino della sanità Pubblica sul territorio.





Partiamo un po’ dall’inizio. Come siamo arrivati a questo punto? Com’è lo stato di salute di questo territorio?

Il Comitato Orvietano per la Salute Pubblica è nato a luglio del 2024 perché alcuni cittadini sentivano la necessità di colmare il silenzio, sia istituzionale sia dei partiti politici orvietani, che si percepiva di fronte ai problemi sanitari del territorio, quando si era diffusa la notizia, proprio analoga a quella di questi giorni relativa al Pronto Soccorso, in cui si diceva che per alcune giornate di luglio 2024, il Presidio Ospedaliero non avrebbe potuto garantire un qualunque intervento chirurgico, causa carenza di medici. Se non fosse stato per questo, insomma, saremmo potuti stare tutti tranquillamente al mare. Quindi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti se potevamo fare qualcosa, come cittadini, visto che la politica sembrava essersi dimenticata di questi problemi. Ci siamo organizzati, attorno e vicino anche a qualche personale sanitario che viveva ormai da tempo lo stesso disagio, ma come lavoratore nel sistema sanitario pubblico. Ci siamo informati, abbiamo studiato, abbiamo creato una rete sul territorio per cercare di comprendere meglio alcune dinamiche nel processo di erogazione dei servizi sanitari pubblici e, ad agosto 2024, ci siamo costituiti in associazione, come O.d.V., ossia un’Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore, regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale.



Dalle analisi effettuate abbiamo evidenziato una progressiva spoliazione del territorio dei servizi sanitari pubblici, processo che ha avuto inizio ormai più di 30 anni fa, che si è resa particolarmente evidente ed acuta durante la stagione del Covid. A questo processo ne è seguito uno parallelo di centralizzazione dei servizi, a favore della rendita fondiaria, e dei centri di potere decisionali nelle città. Non è un caso che nella Piano Sanitario Regionale della precedente giunta Tesei (mai approvato in Consiglio Regionale) era prevista la riduzione dei Distretti Sanitari da 12 a 4, secondo cui il Distretto Sanitario di Orvieto si sarebbe fuso con Terni e Narni-Amelia raggiungendo una valenza distrettuale di circa 200mila abitanti. Insomma, avremmo avuto in Umbria 4 Distretti Sanitari di circa 200mila abitanti ciascuno, come già succedeva in Veneto ed Emilia Romagna (Regioni con un territorio ed una politica sanitaria ben diversi da quelli umbri) secondo la ricetta dell’ex assessore alla sanità in Umbria Luca Coletto (geometra di importazione veneta).



Distretti Sanitari che, durante la pandemia, hanno evidenziato tutta la loro fragilità ad affrontare i problemi del territorio causando un sovraffollamento dei Presidi Ospedalieri ed una diffusione accentuata, a volte smisurata, del coronavirus SARS-CoV-2. È da questi presupposti che a settembre 2024 abbiamo deciso di organizzare una petizione popolare per il mantenimento del Distretto Sanitario di Orvieto, soprattutto in un’area interna come quella dell’orvietano caratterizzata dalla più alta percentuale di residenti anziani dell’Umbria, bassa densità di popolazione, elevato tasso di emigrazione di giovani, fragilità strutturali per quanto riguarda i trasporti pubblici, quello ferroviario in particolare. In quell’occasione abbiamo raccolto ben 7312 firme che abbiamo presentato, prima all’ex presidente Donatella Tesei, e poi all’attuale Stefania Proietti, la quale, lo scorso 16 novembre ad Orvieto, ha pubblicamente comunicato che i Distretti Sanitari molto probabilmente rimarranno 12 anche nel prossimo Piano Regionale, dopo anche un’accesa discussione sul tema con il nuovo direttore generale Daniela Donetti.



Durante quei mesi è successo anche che l’Amministrazione Comunale di Orvieto, nella persona della sindaca Roberta Tardani, ha deciso di costituire la Terza Commissione Consiliare Permanente sulla Sanità, per “riportare nelle opportune sedi istituzionali il dibattito che si era instaurato in città e sul territorio sul tema dei servizi sanitari pubblici” a cui il nostro Comitato ha anche partecipato in audizione in data 3 marzo 2025. Inizialmente, abbiamo vissuto la nascita di questa Commissione come un’opportunità per il territorio di ricominciare a discutere di questi temi in maniera partecipata, tuttavia nelle ultime settimane non abbiamo più avuto notizie in merito al suo operato e questo un po' ci rammarica. Quindi, dalle nostre analisi è emerso che lo stato di salute di questo territorio è fragile ed acuito dalla mancanza di servizi attivi sul territorio, come il reparto di Urologia e Geriatria all’Ospedale “Santa Maria della Stella” che obbligano molti nostri anziani a farsi più di 2 ore di strada per farsi curare nel Presidio Ospedaliero di Foligno che ormai è evidentemente stato scelto a livello regionale come ospedale da potenziare e sviluppare a discapito di quello di Orvieto.



A ciò si aggiunge la mancanza cronica di strutture residenziali o semiresidenziali come una RSA, un Hospice, un Centro Diurno per l’Alzheimer, una Casa di Riposo, che rende estremamente gravoso per le famiglie del territorio orvietano affrontare e gestire queste situazioni “in casa” senza nessun aiuto adeguato dal servizio sanitario regionale, per non parlare delle quote eccessive che le stesse famiglie devono accollarsi per far assistere i propri cari dalle strutture private presenti sul territorio. Infine, la mancanza di adeguati servizi sociosanitari sul territorio, come i consultori familiari, il Centro Salute Mentale, o gli assistenti sociali, rendono difficilissimo l’accesso dei cittadini di questo territorio ai servizi sanitari di base o di primo livello, che trovano risposte solo negli Ospedali più distanti (come Città di Castello, Perugia, Terni o Foligno) che provocano accessi inappropriati in questi Presidi, sovraffollamento degli stessi, disagi ai cittadini e turni di lavoro massacranti per gli operatori sanitari.

Quindi, la mancanza di diagnostica strumentale ed ambulatoriale pubblica ha reso attrattivo questo territorio per l’apertura di ben 4 centri privati, di cui uno convenzionato e gli altri 3 “out off pocket” in cui i cittadini sempre più spesso sono costretti a recarsi per farsi curare in tempi brevi. Il problema principale di tutta questa situazione è l’aumento delle liste di attesa per accessi inappropriati, anche per la qualità del servizio dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta che sempre più spesso svolgono una consulenza telefonica coi loro pazienti che in genere si risolve con una ricetta per una prestazione specialistica che non si riesce poi a trovare in una struttura pubblica, andando a finire nel privato o nel privato convenzionato, se non nell’”intramoenia”. Si crea cioè un circolo vizioso che parcellizza la prestazione sanitaria, la segmenta ed evita la presa in carico “globale” appropriata che invece riuscirebbe a fare un sistema sanitario pubblico.

La gente cumula relazioni e certificati specialistici che spesso e volentieri nessuno si prende l’onere di mettere insieme per affrontare le molteplicità di cronicità che affliggono i nostri anziani in modalità globale ed efficace. Il risultato è che tutte queste elevate prestazioni specialistiche non producono un aumento della salute della comunità, ma anzi un suo generale peggioramento, per non parlare dell’insoddisfazione per il mancato accesso al servizio pubblico che ognuno vorrebbe vedere garantito a fronte delle tasse che paga. Il problema evidente è che il “bisogno di salute di una comunità” è stato trasformato in una grande occasione di guadagno economico per le strutture private che non ha prodotto un aumento della salute della gente, ma anzi un suo netto ed evidente peggioramento.

Il comune di Orvieto per la prima volta è sceso sotto la soglia dei 20.000 residenti. Crede che questo continuo spopolamento sia in parte responsabile della minore attenzione all’Ospedale da parte delle autorità politiche?

Lo spopolamento non è l’unica causa, ma incide: meno popolazione spesso significa meno “peso” nelle scelte e più rischio di concentrare servizi altrove. Vale però anche l’inverso: quando i servizi sanitari e sociali si indeboliscono, aumenta la spinta ad andarsene. Purtroppo, lo spopolamento è un fenomeno che caratterizza quasi tutte le aree interne in Italia, tuttavia la Strategia Nazionale per le Aree Interne attraverso una programmazione settennale, ha l’obiettivo di realizzare ed attivare una serie di progetti con lo scopo di frenare questo processo, con lo sviluppo di diverse “funzioni associate” tra i Comuni dell’area che dovrebbero garantire il mantenimento di servizi essenziali come la Protezione, la Statistica ed anche appunto i Servizi Sociosanitari.



Da questo punto di vista è chiaro che un minore funzionamento di un Presidio fondamentale come quello dell’Ospedale non garantisce affatto un freno allo spopolamento, bensì spinge le persone ad andare dove questo servizio possa essere maggiormente garantito con servizi efficienti, così com’è stato per l’Ospedale di Orvieto fino a circa 20 anni fa. Se la politica si facesse carico di un suo effettivo funzionamento, probabilmente si porrebbe un grosso freno al processo di spopolamento, vista anche l’elevata qualità della vita che offre il nostro territorio. Ma lo stesso discorso vale anche per i trasporti, quelli ferroviari soprattutto, così come i servizi scolatici o quelli dedicati agli anziani. Per le Aree Interne servono quindi scelte mirate: presidio ospedaliero efficiente, medicina territoriale forte e trasporti adeguati, altrimenti si alimenta un circolo vizioso.



Qualche mese fa uscì alla ribalta delle cronache locali la dichiarazione di alcuni medici che ritenevano la città di Orvieto un luogo poco “conveniente” per andare a lavorare, a causa dei prezzi troppo alti per case, affitti, ma non solo. Al di là del gossip o delle polemiche che ne sono seguite, crede che, in qualche modo, Orvieto, nel suo complesso di attività politiche e sociali, sia respingente, anche inconsapevolmente? Ovvero, questa smodata deriva verso un’economia basata sul turismo, non crede sia anch’essa responsabile dello svuotamento dei servizi ai cittadini residenti?

La questione non è il “gossip”, ma l’attrattività reale: costo della vita, alloggi disponibili, servizi per famiglie e mobilità. Se il mercato immobiliare è sbilanciato sul turismo e mancano soluzioni abitative per lavoratori, diventa più difficile reclutare e trattenere personale sanitario. Servono politiche locali e regionali per l’housing e incentivi concreti, oltre a un’organizzazione del lavoro sostenibile e percorsi professionali chiari.

Sicuramente, un’alta rendita immobiliare, garantita da un fenomeno turistico poco governato, ha prodotto l’abitare ad Orvieto, soprattutto nel centro storico, particolarmente oneroso per una grossa fetta della popolazione che, infatti, ormai vive in altri quartieri più moderni alle pendici della Rupe.

Rimane ovviamente il fascino di vivere nel centro storico, ma più da turista che da residente, anche perché lo sviluppo delle residenze per turisti (B & B o “case vacanze”) ha cambiato il volto dei servizi commerciali nelle vie principali che da fornai, calzolai, alimentari e mercerie, si sono trasformati in pizzeria, bar o negozi di souvenir.

Perché il fenomeno dei “gettonisti” è così dannoso? E quanto l’impatto del privato sta erodendo il pubblico?

Il fenomeno dei gettonisti è dannoso perché eccessivamente costoso per il Servizio Sanitario Nazionale (fino a 70/100 euro l’ora il compenso) e produce un servizio frammentato, poco efficace soprattutto nel caso della “presa in carico globale” del paziente cronico e con pluripatologie come nel caso degli anziani o le fasce più fragili. Un servizio sanitario a prestazione (spesso definito “fee for service”) è ormai un modello superato in cui le strutture sanitarie e i medici vengono remunerati in base al numero ed al tipo di prestazioni erogate. Sebbene miri all’efficienza produttiva, questo modello presenta diversi svantaggi sia in studi internazionali che dalle attuali criticità del sistema italiano.



Infatti si può sviluppare un incentivo all’iper-utilizzazione per cui i fornitori di cure possono essere incoraggiati ad eseguire test, esami e procedure più del necessario per aumentare le entrate, non focalizzandosi sulla necessità clinica effettiva (con l’aumento esplosivo del fenomeno delle liste d’attesa). Quindi, l’aiuto richiesto al privato, anche se convenzionato, produce costi sanitari elevati, poiché il pagamento è legato al volume e la spesa sanitaria tende a crescere rapidamente, gravando sia sul sistema pubblico che sui cittadini, i quali nel 2023 hanno speso di tasca propria oltre 40,6 miliardi di euro. Inoltre, la cura frammentata non incentiva affatto la coordinazione tra diversi medici o specialisti ma, al contrario, favorisce un approccio a compartimenti stagni (piuttosto che a lavorare in equipe multidisciplinari come vorrebbe fare il D.M. 77 all’interno delle Case della Comunità).

Quindi, per evitare controversie legali, i medici potrebbero ordinare esami diagnostici inutili, aumentando i costi a basso valore (medicina difensiva). Nel contesto italiano, la corsa alla prestazione nel privato, causata dalla crisi del pubblico (liste di attesa medie nel 2025 fino a 87-91 giorni) spinge 13,6 milioni di italiani a rinunciare alle cure o ad indebitarsi, producendo un aumento delle diseguaglianze: i costi elevati delle prestazioni nel privato possono creare discriminazioni, rendendo l’accesso alle cure ineguale per i cittadini con minori disponibilità economiche. La soluzione è rendere il pubblico in grado di programmare e trattenere personale, con accesso e presa in carico più efficaci.

In sintesi, la prestazione a pagamento tende a privilegiare la quantità della cura rispetto alla sua appropriatezza e qualità, portando spesso a un uso inefficiente delle risorse.

Come recita il volantino, l’Ospedale di Orvieto è l’unico hub entro 60km di raggio. Ciò vuol dire che se un cittadino ha bisogno di cure o diagnostica, anche urgente, se non trova servizi disponibili a Orvieto, deve viaggiare ore per raggiungere altre sedi come Terni, Narni ecc. Sembrerebbe quasi che esistano dei cittadini di serie A e di serie B…Cosa ne pensa?

Se in un’area interna l’offerta non è completa e tempestiva, si crea di fatto una diseguaglianza: chi può spostarsi o pagare integra; chi non può rinuncia o arriva tardi alle cure. La distanza diventa un fattore clinico. Per questo occorre garantire almeno i servizi essenziali in modo stabile, con percorsi chiari per le urgenze e un potenziamento di diagnostica e assistenza territoriale per ridurre trasferimenti e accessi impropri. Pensiamo che questa situazione non sia più procrastinabile, che sia arrivato il tempo di garantire ad un anziano di Orvieto gli stessi servizi e le stesse possibilità di un anziano di Foligno o di Città della Pieve. Credo che sia arrivato il tempo di dire basta a questo tipo di diseguaglianze territoriali, sembrerebbe dettate da scelte politiche ignote alla maggior parte della popolazione e da investimenti che hanno favorito un territorio rispetto ad un altro, anche all’interno della stessa regione. L’art. 32 della Costituzione deve essere garantito ovunque, altrimenti non dovremmo più parlare di “diritto” alla salute ma di “privilegio”.

Come potrebbero le Case della Comunità fornire un contributo reale sul territorio?

Le Case della Comunità possono incidere davvero se non restano “contenitori”: devono avere personale, orari certi e servizi integrati (medicina generale, infermieristica di famiglia, specialistica di base, PUA e assistenza sociale). Così diventano il luogo della presa in carico dei cronici e della prevenzione e potranno essere la vera chiave di volta di questa rivoluzione. Dalla medicina a prestazione, alla medicina d’iniziativa ed alla presa in carico globale del paziente. Un modello di sanità in cui la Comunità si fa antenna dei bisogni delle persone, attraverso diagnosi di Comunità che permetterebbero una stratificazione epidemiologica della popolazione per programmare in anticipo le attività ed i servizi necessari a soddisfare quei bisogni. Le Case della Comunità dovranno prevedere per legge l’attivazione dei Punti Unici di Accesso, posti in cui il cittadino potrà rivolgersi per ottenere risposte per i servizi socio-assistenziali. Vorremmo che le Case della Comunità diventassero i posti in cui i cittadini e le associazioni del Terzo Settore potessero attivare momenti di co-programmazione e co-progettazione dei servizi offerti insieme alle ASL ed ai Distretti Sanitari, in una prospettiva di reale partecipazione attiva dei cittadini alla promozione della Salute Pubblica.

Lo scorso Dicembre avete pubblicato un pamphlet intitolato “La salute che vogliamo” ovvero una sorta di vademecum di proposte e osservazioni per il Piano Socio-Sanitario Regionale. Ce ne vuole parlare?

“La salute che vogliamo” nasce per trasformare un malessere diffuso in proposte concrete: tutela dell’ospedale di Orvieto come presidio delle aree interne, rafforzamento del distretto, potenziamento dei servizi territoriali e sociosanitari (residenzialità, cure palliative, salute mentale e consultori), e azioni su liste d’attesa con programmazione e trasparenza. Il punto centrale è passare dalla logica dell’emergenza alla pianificazione, con obiettivi misurabili e responsabilità chiare.

Il contributo che abbiamo redatto a dicembre 2025 è tuttavia, come abbiamo scritto nella premessa, un lavoro in itinere, un menabò, un’“Opera aperta” che sarà portata avanti in maniera pubblica, sperimentando forme di partecipazione innovative, coinvolgendo chiunque riterremo rappresentativo e significativo: un po’ quello che abbiamo cercato di fare in ogni nostra iniziativa fin dalla nostra costituzione. Tuttavia, questo documento è anche un programma di lavoro che il COSP intende portare avanti. All’inizio ci siamo posti alcune domande di riferimento:

1) Cos’è la Salute per ognuno di noi e per la comunità alla quale apparteniamo?

2) Quanto riusciamo a farci capire dalle Istituzioni che compongono il “sistema sanitario”?

3) Cosa riteniamo prioritario per una Sanità Pubblica effettivamente accessibile, equa ed efficace?

Per iniziare a costruire insieme queste proposte, il contributo è stato suddiviso in 10 capitoli principali:

1) Prevenzione della malattia e promozione della salute

2) Salute ambientale

3) Sanità territoriale e Casa della Comunità

4) Intelligenza artificiale e sanità di prossimità

5) Salute mentale e dipendenze

6) Consultori familiari e prevenzione

7) Ospedale “S. Maria della Stella” di Orvieto

8) Governance e dirigenza delle Professioni Sanitarie

9) Investimenti strutturali, tecnologici e potenziamento dell’Ospedale e del Distretto Sociosanitario di Orvieto

10) Collaborazioni interregionali e mobilità

Ogni capitolo è al momento una prima bozza di ogni argomento individuato per un eventuale contributo al PSSR dell’Umbria. Le linee tratteggiate dovranno essere ampliate, corrette e qualificate attraverso la partecipazione attiva di cittadini e cittadine dell’orvietano, professionisti sanitari, amministratori locali e regionali, associazioni di pazienti e familiari, le cui esperienze quotidiane e osservazioni sono essenziali per rilanciare i servizi sociosanitari sul territorio. La co-costruzione di ogni capitolo con la comunità orvietana permetterà di identificare priorità condivise. Solo attraverso meccanismi partecipativi di chi vive, lavora e usufruisce dei servizi ospedalieri, si potranno sviluppare soluzioni concrete per il potenziamento strutturale, tecnologico e professionale dei servizi per la medicina del territorio e per l’ospedale.

In particolare, verrà a breve introdotto un capitolo ad hoc per il tema della disabilità, vista la recente esperienza del COSP all’interno del Disability Pride Network con la realizzazione del primo Disability Pride Umbria il 25/10/2025. Infine ci preme rendere nota una proposta implementata all’interno del Capitolo 10, in particolare nel paragrafo 10.1 dal titolo “Ampliamento del Distretto Sanitario”. Abbiamo infatti ricordato che le zone sociali sono ambiti territoriali sovra-comunali deputati alla programmazione e gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Orvieto risulta essere il comune capofila della Zona Sociale n. 12 con 12 Comuni al suo interno, mentre Narni risulta essere il comune capofila della Zona Sociale n. 11 con altrettanti 12 Comuni al suo interno.

In particolare le Zone Sociali sono strutturate per corrispondere territorialmente ai Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali (Usl Umbria 1 e 2): questa corrispondenza facilita l’integrazione tra servizi sociali (Comuni) e socio-sanitari (ASL). La proposta riguarda una ridefinizione del perimetro del Distretto Sanitario di Orvieto, in corrispondenza dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano che, oltre ai 12 Comuni della Zona Sociale n. 12, ha al suo interno anche 6 Comuni della Zona Sociale n. 11. La proposta prevede l’eventuale inserimento di questi 6 Comuni della Zona Sociale n. 11 (Attigliano, Alviano, Lugnano in Teverina, Guardea, Penna in Teverina e Giove) nella Zona Sociale n. 12 e quindi nel Distretto Sanitario di Orvieto. Questo passaggio potrebbe comportare una serie di vantaggi per tutti i cittadini che vivono in questa area.

Far coincidere i confini della zona sociale con quelli dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano consentirebbe un’organizzazione istituzionale più coerente con la realtà vissuta dalle persone (già molti cittadini dei comuni interessati utilizzano servizi dell’area orvietana), si potrebbe avere più facilità a candidare progetti (telemedicina, case della comunità, integrazione sociosanitaria) e a negoziare risorse con l’Azienda/Regione. Inoltre con almeno il 70% dei Comuni appartenenti allo stesso Distretto Sanitario sarebbe possibile attivare una progettualità integrata in grado di rafforzare la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Insomma un Distretto Sanitario più grande risulterebbe più attrattivo per risorse economiche e umane necessarie per garantire quei servizi sanitari di presidio di cui abbiamo sempre più bisogno.

Per concludere, cosa vi aspettate da questa raccolta firme? Quali saranno i passi successivi?



Porteremo le richieste della raccolta firme nelle sedi istituzionali (USL, Regione e Conferenza dei Sindaci) per ottenere impegni scritti su tempi, organici e servizi. I passi successivi saranno: consegna e pubblicazione dei risultati, monitoraggio periodico degli impegni, iniziative pubbliche di informazione e, se necessario, ulteriori strumenti di partecipazione (audizioni, accesso agli atti, proposte formali) per mantenere alta l’attenzione sulla Sanità Pubblica del nostro territorio. Riguardo quest’ultimo proposito, abbiamo individuato un obiettivo centrale da raggiungere nel nuovo PSSR a beneficio di qualsiasi territorio umbro. Ossia la costituzione, all’interno del funzionamento e della programmazione delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, dei Comitati Consultivi Misti. Si tratta di Organi Istituzionali regolamentati principalmente dal D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, di partecipazione cittadina nelle aziende sanitarie, formate da rappresentanti di cittadini e dell’azienda, in grado di fare da “ponte” tra cittadini e istituzioni, con lo scopo principale di fornire proposte per migliorare la qualità dei servizi sanitari dal punto di vista dell’utente.