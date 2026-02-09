"Foibe: tra storia e memoria" nell'Atrio di Palazzo dei Sette

politica

Venerdì 13 febbraio, alle 18.30, nell’Atrio di Palazzo dei Sette, a Orvieto, si terrà l’incontro "Foibe: tra storia e memoria", dedicato all’approfondimento storico e alla riflessione su una delle pagine più dolorose e complesse del Novecento italiano. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il volume "Ricordeve", un libro dedicato in particolare ai ragazzi, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, attraverso un linguaggio accessibile ma rigoroso sul piano storico, con l’obiettivo di trasmettere consapevolezza e memoria.

I saluti istituzionali saranno affidati a Roberta Tardani, sindaco di Orvieto. L’incontro sarà moderato da Alessandra Cecconi. Interverranno:

Lavinia Mennuni, senatrice FdI della Repubblica

Eleonora Pace, capogruppo FdI in Consiglio Regionale dell’Umbria

Davide Melone, coordinatore Fratelli d’Italia Orvieto

Antonio Concina, presidente dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo e sindaco del Libero Comune di Zara in Esilio

Federico Guidi, scrittore e vicecoordinatore dell’Unione degli Istriani – Regione Lazio

Tommaso Granieri, commissario Gioventù Nazionale Umbria

Leonardo Andreani, referente Gioventù Nazionale Orvieto

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato al Giorno del Ricordo, con l’obiettivo di promuovere una memoria consapevole, fondata sulla conoscenza storica, sul rispetto delle vittime e sul valore educativo della testimonianza, in particolare verso le nuove generazioni.