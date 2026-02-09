Finanziata la ristrutturazione della Chiesa di San Pietro. "Diventerà un auditorium moderno e funzionale"

politica

È stata finanziata la ristrutturazione della Chiesa di San Pietro a Vitorchiano, che diventerà un auditorium moderno e funzionale. La Regione Lazio ha confermato il co-finanziamento dell'opera con 348.000 euro di fondi regionali, in aggiunta ai circa 130.000 euro impegnati dal Comune. Un intervento atteso da molti anni si appresta a diventare realtà, dopo un lungo iter.

Il Comune di Vitorchiano, come annunciato nella seduta del consiglio comunale del 26 ottobre 2024, aveva nuovamente formalizzato la richiesta per il co-finanziamento alla Regione Lazio per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dell'edificio, in particolare dopo l'esclusione dal precedente bando del 2023 riservato ai piccoli comuni. Per aderire con ancor più decisione al nuovo bando regionale, la progettazione dell'intervento era stata ulteriormente perfezionata e portata da definitiva a esecutiva, già corredandola anche dei necessari pareri della Soprintendenza.

“Stiamo parlando - sottolinea l’assessore lavori pubblici Federico Cruciani - di un'opera da circa 525.000 euro. La fase progettuale, sulla quale l'amministrazione comunale ha investito in maniera consistente negli anni passati, era stata perfezionata e definitivamente completata. La stessa prevede la realizzazione di un auditorium, accessibile anche alle persone diversamente abili e valido per ospitare incontri, conferenze, spettacoli teatrali e concerti. La sua vicinanza con l'immobile scolastico di Via Manzoni e la prossimità al centro storico potrà creare inoltre sinergie e opportunità educative e formative”.

Il percorso è stato lungo ed è iniziato nel 2018, quando, dopo anni di incertezze, l’amministrazione Grassotti è riuscita a dimostrare e ad acquisire la piena proprietà del bene, in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 2011 che evidenziava la difficoltà a individuare con esattezza il proprietario. Infatti, dopo specifici approfondimenti e gli accertamenti richiesti ed eseguiti sia dall’Agenzia del Demanio sia dalla Prefettura di Viterbo nel 2017, la Chiesa di San Pietro è risultata non essere di proprietà dello Stato, né di essere in capo al Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell'Interno. Alla luce di tali evidenze, il consiglio comunale di Vitorchiano, all'inizio del 2018, l'ha confermata in bilancio tra i beni disponibili comunali ed è stato quindi possibile avviare un legittimo percorso di analisi e studio che finalmente porterà alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’immobile.

"Questo intervento era atteso da decenni - aggiunge Cruciani - La lettera della Regione Lazio del 9 gennaio 2026, con cui si conferma il co-finanziamento dell’opera, permetterà di dare il via all’iter esecutivo per realizzare il nuovo auditorium, recuperando un edificio storico di grande valore e portando finalmente a termine un'opera strategica per il paese e per la sua vita sociale e culturale. Un'ulteriore e notevole opportunità che abbiamo colto per proseguire nel percorso di crescita condiviso con i cittadini in campagna elettorale e intrapreso, un passo alla volta, nell’interesse di tutto il territorio".