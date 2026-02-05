"Per la transizione energetica la Tuscia ha già dato suo contributo. Il nostro territorio non è più colonizzabile"

politica

"C’è una parola che oggi dobbiamo avere il coraggio di pronunciare accanto al concetto di ambiente, ed è equilibrio". Con queste parole il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, ha aperto sabato 31 gennaio la presentazione del libro di Stefano Bellitto "Economia e ambiente". "La transizione energetica - ha aggiunto - non può trasformarsi in una nuova forma di colonizzazione territoriale, dove alcuni luoghi sono chiamati a sopportare tutto e altri quasi nulla. La Tuscia ha già dato, molto di più di quanto fosse giusto chiedere".

Il primo cittadino ha parlanto dei progetti di impianti rinnovabili presenti a Nord del Lazio. "Qui - ha sottolineato - si concentra una quantità enorme di impianti da fonti rinnovabili. Un territorio che, in rapporto alla popolazione e all’estensione, contribuisce ben oltre la media regionale e nazionale al fabbisogno energetico. Eppure si continua a considerarlo come uno spazio disponibile, o peggio ancora sacrificabile.

Il nostro, invece, è un paesaggio con una identità definita, che poggia su un economia agricola, culturale e turistica. Ma trovo profondo imbarazzo se poi penso al progetto della centrale geotermica di Castel Giorgio, a ridosso di un sistema idrogeologico delicatissimo. Oppure al caso blasfemo del progetto eolico Phobos di Orvieto, con pale alte oltre 150 metri, più del Duomo, o ancora il progetto eolico che andrebbe a deturpare i calanchi di Civita di Bagnoregio, uno dei paesaggi geomorfologici più fragili e iconici d’Italia".

"Se qualcuno pensa che questo territorio, che abbraccia anche il Sud dell'Umbria, sia in vendita, o peggio ancora in svendita - ha proseguito Di Sorte - si sbaglia di grosso. La transizione energetica o è condivisa, equilibrata e rispettosa dei territori, oppure non è sostenibile". La conclusione del suo intervento è stato un appello e una promessa futura.

"Nei prossimi - ha detto - mesi saremo chiamati non solo come sindaci, ma come comunità intera, a dare segnali forti di dissenso verso qualcosa che non può cadere addosso sempre e solo a noi. Servirà il contributo di tutti, perché non abbiamo intenzione di essere ulteriormente sfruttati, vessati e privati del nostro punto di forza: la bellezza paesaggistica. Se i progetti andranno avanti e le autorizzazioni arriveranno, non esiteremo a mettere in campo qualsiasi forma di protesta coinvolgendo comitati e cittadini per tutelare il paesaggio, senza nessuna paura".