Quarant'anni di Peba - Piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Febbraio 1986, sono passati quarant'anni dalla Legge 41 che introduce l'obbligo per i comuni di dotarsi di Peba ed era sempre febbraio ma di un anno fa quando ci siamo iniziati a confrontare con un tema non più procrastinabile: l'inclusione di tutte le persone con disabilità. E abbiamo voluto farlo appoggiandoci ad una rete composta da sole persone con disabilità: il Disability Pride Network, un'organizzazione informale che da dieci anni si occupa di portare in piazza i diritti delle persone con disabilità, con le persone con disabilità.

In occasione del decennale del primo Disability Pride, che nel 2015 fu proposto in Sicilia, l’anno scorso, noi rappresentanti di C.O.S.P., Cellula Coscioni di Orvieto e Rigenerazioni e Intrecci, abbiamo voluto organizzare il primo Disability Pride Umbria ad Orvieto. L'abbiamo organizzato e pensato con tanta umiltà e la pretesa di credere che in un futuro non troppo lontano, altre città dell'Umbria e soprattutto le persone con disabilità che questo territorio abitano, si possano sentire partecipi di un movimento che mette la persona al centro del dibattito, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dall'articolo 3 della Costituzione Italiana.

E abbiamo voluto farlo il 25 ottobre, portando all'attenzione proprio il macrotema dell'inclusione, declinandolo in sessualità, intersezionalità, accessibilità digitale, lavorativa, agli ausili, urbanistica con una parte proprio dedicata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nonostante le di icoltà, abbiamo comunque ottenuto un primo risultato: la presa di coscienza dell'amministrazione comunale di Orvieto della necessità di redigere un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

In un’ottica di collaborazione proattiva, in occasione di un'assemblea cittadina che abbiamo organizzato lo scorso 22 novembre, abbiamo messo a disposizione una mozione da adottare, un documento redatto ed integrato dal Network che chiedeva, tra l'altro, una chiara presa di posizione politica ovvero degli impegni fondamentali che, presi di concerto da più Comuni sul territorio, porterebbero ad un’azione concreta lungo il percorso che porta ad un Peba realmente giusto e inclusivo.

Il primo è l’impegno da parte dei consigli comunali che approvano la mozione a sensibilizzare la Regione di appartenenza all’istituzione del registro/anagrafe dei Peba regionali, a redigere le linee guida regionali e a rifinanziare la voce del bilancio regionale che prevede stanziamenti per i comuni finalizzati alla redazione dei Peba.



Il secondo punto è quello che impegna i consigli comunali a scrivere al governo centrale per trovare una voce di finanziamento organica finalizzata all’eliminazione delle barriere in spazi pubblici, così come avviene con la Legge 13/1989 con le barriere negli edifici privati. Questi due punti sono prettamente politici e non tecnici e sembrerebbero inutili se fatti soltanto da un singolo comune ma diventano molto importanti se promossi in diverse città. La mozione prevedeva delle prese di responsabilità che davano le dovute sicurezze sul buon esito del procedimento che riguardavano la totalità del territorio comunale, l’utilizzo di strumenti comunicativi che includessero tutte le tipologie di disabilità e delle nuove tecnologie assistive.

Infine il coinvolgimento delle associazioni di categoria e le singole persone per garantire la massima partecipazione e pluralità delle necessità osservate.Purtroppo a Orvieto tale documento non è stato preso in considerazione, o meglio, molto probabilmente non ne è stata capita l'importanza, infatti i tre atti che sono stati portati all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sono stati ritirati per seguire un iter formale che, evidentemente, porterà a degli slittamenti importanti e rimpalli di responsabilità.

Per questo e per portare all'attenzione anche della Regione il tema, abbiamo organizzato, in collaborazione anche con Omphalos e Fondazione Serena Olivi ets, l’assemblea cittadina "Verso città universalmente accessibili" sabato 7 febbraio a Perugia. Lì proporremo, in maniera pubblica, le nostre riflessioni, daremo a tutti la possibilità di intervenire e discuteremo di principi, politiche e strategie.

Il nostro obbiettivo è stimolare la redazione delle Linee Guida Regionali che i Comuni potranno seguire, ognuno, per redarre il proprio Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e l’istituzione di un Registro telematico dei PEBA nella Regione Umbria, oltre a proporre la discussione di un’eventuale Legge Regionale per finanziare le opere presenti nei piani in questione.

L'evento sarà moderato da Roberto Mauri (Omphalos), con gli interventi di:

- Vittoria Ferdinandi (Sindaca del Comune di Perugia),

- Emma Scanu: Il Disability Pride Umbria (Comitato Orvietano per la Salute Pubblica);

- Enrico Petrangeli: La costruzione sociale della disabilità: barriere culturali e simboliche (Val di Paglia Bene Comune);

- Daniele Renda: Abbattiamo le barriere: apriamo un varco alla civiltà (Disability Pride Network);

- Andrea Schiazzano: Il ruolo dell’Associazione Luca Coscioni (Associazione Luca Coscioni);

- Raffaele Goretti: Verso la progettazione universale per fare di Perugia e delle Città umbre luoghi e spazi sicuri, accoglienti, vivibili e inclusivi per tutte e tutti (FondazioneSerena-Olivi, componente Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Al termine si aprirà il dibattito pubblico tra tutti i presenti.

Informazioni di accessibilità:

Se sei una persona con disabilità, o se accompagni una persona con disabilità, sappi che per te il Comune di Perugia mette a disposizione Piazza IV Novembre per il parcheggio delle autovetture. Per beneficiare di questa agevolazione, invia il numero di targa della macchina con la quale verrai, e il contrassegno di disabilità della/e persona/e interessata/e, a questo indirizzo e-mail: cellulaorvieto@associazionelucacoscioni.it.

La comunicazione dovrà essere fatta entro e non oltre venerdì 6 febbraio alle 12. Se, invece, si volesse partecipare all’assemblea a distanza, attraverso un collegamento online utilizzando google-meet per poter intervenire in diretta, si prega di inviare un’e-mail al seguente indirizzo, indicando espressamente il proprio indirizzo e-mail a cui inviare il link per il collegamento: comitato.orvietanosp@gmail.com.

Sarà anche disponibile un servizio di interpretariato LIS. E sulla pagina FB di Omphalos sarà possibile seguire la diretta online dell’assemblea a questo indirizzo: https://www.facebook.com/share/189r32VQtH/.



Comitato Orvietano per la Salute Pubblica O.d.V.