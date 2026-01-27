Casasole (Civitas): "Ripristinare la normalità in Carcere, dignità e sicurezza sul posto di lavoro"

politica

"È doveroso garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi lavora quotidianamente nella struttura penitenziaria, mettendo a rischio la propria incolumità. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che hanno famiglie e che meritano tutela, rispetto e interventi concreti". Lo ha sottolineato in Consiglio Comunale, la consigliera Beatrice Casasole (Civitas) alla luce dei "ripetuti e preoccupanti episodi verificatisi all'interno del Carcere di Via Roma", chiedendo al sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, di sensibilizzare e richiamare l'attenzione degli organi competenti su una situazione "ormai non più sostenibile".