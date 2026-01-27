Casasole (Civitas): "Ripristinare la normalità in Carcere, dignità e sicurezza sul posto di lavoro"
"È doveroso garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi lavora quotidianamente nella struttura penitenziaria, mettendo a rischio la propria incolumità. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che hanno famiglie e che meritano tutela, rispetto e interventi concreti". Lo ha sottolineato in Consiglio Comunale, la consigliera Beatrice Casasole (Civitas) alla luce dei "ripetuti e preoccupanti episodi verificatisi all'interno del Carcere di Via Roma", chiedendo al sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, di sensibilizzare e richiamare l'attenzione degli organi competenti su una situazione "ormai non più sostenibile".
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.