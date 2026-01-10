Il Comune ottiene un contributo di 200.000 euro dalla Regione per interventi di protezione delle spiagge 

politica

Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un contributo di 200.000 euro dalla Regione Lazio, per realizzare interventi di protezione di tratti di spiaggia pubblica interessati dall’erosione costiera. Il finanziamento consentirà di attuare azioni mirate nei punti del litorale maggiormente colpiti dal fenomeno. I lavori partiranno a breve e dovranno essere completati entro il termine ultimo del 1° maggio.



"Il contributo rappresenta un risultato importante per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti – ed è il frutto di un lavoro attento e costante portato avanti dall’Amministrazione Comunale, che ha saputo intercettare risorse utili per la tutela della costa.

Gli interventi saranno concentrati nelle aree in cui l’erosione risulta più evidente, con l’obiettivo di contenere gli effetti del fenomeno. Siamo consapevoli, tuttavia, che sarà necessario sviluppare in futuro un progetto strutturale di più ampio respiro, condiviso con gli enti competenti, per contrastare in modo duraturo l’erosione costiera".